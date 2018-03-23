影／日月光砸億元 高雄廠明年導入智慧電網

2018-03-23 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



國內供電吃緊，封測大廠日月光今(23)日宣布，將斥資新台幣上億元，計畫2019年在高雄廠導入智慧電網，在全台用電尖峰時段，廠區電力需求可降低5%至10%。