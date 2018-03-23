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影／日月光砸億元　高雄廠明年導入智慧電網

2018-03-23 12:31經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

國內供電吃緊，封測大廠日月光今(23)日宣布，將斥資新台幣上億元，計畫2019年在高雄廠導入智慧電網，在全台用電尖峰時段，廠區電力需求可降低5%至10%。

新台幣封測供電
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