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鴻海：將盡最大努力 協助股東至陸、港開戶

2018-03-22 23:22經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

鴻海22日晚間發布聲明表示，該公司為照顧各股東權益，且慎重起見，已委請熟悉兩岸三地法規之「普華商務法律事務所」，就鴻海股東，如何參與大陸A股IPO申購乙節之相關法規進行研究、評估。

鴻海表示，該公司股東可直接赴大陸開立證券帳戶參與申購，或遵循香港法令開立香港證券帳戶，透過香港證券帳戶參與申購。就參與大陸A股IPO申購相關問題，鴻海會盡最大努力協助股東辦理，有意願之股東可洽詢「普華商務法律事務所」。

至於鴻海小股東的反應如何？鴻海股東莊育景22日接受記者訪問時表示，她22日一大早飛到香港，再進入深圳，然後在深圳有一個據點，專門協助小股東在大陸的開戶事宜，並進一步參與FII在大陸掛牌的抽籤，鴻海集團一路協助她處理，讓她覺得很滿意。

莊小姐說，上周五（16日）她在台北參加券商舉辦的，小股東如何參與FII在大陸掛牌抽籤的說明會，她覺得有點生氣，因為說明會的內容，與鴻海董事長郭台銘在臨時股東會上的講法有出入。

不過，她說，第二天她看到媒體報導，郭台銘在知道此一事件之後，立即要求公司補救處理，她立刻打電話到鴻海，希望能協助她到大陸去開戶，因此，她昨天買了機票到香港，再從香港進到深圳，順利的在大陸開戶。

鴻海在深圳設立一個據點，協助她開戶，讓她到了深圳不會慌亂，該據點把券商、銀行與電信公司都找來，她人到了之後，就立即開戶，不用再分別跑到券商、銀行與電信公司，算是相當方便，鴻海提供一站式的服務，她說，「有照顧到我們小股東」。

至於大陸中籤率低，仍要開戶試手氣？她說，她知道大陸的人多，中籤率比台灣低，但她就是想試試看，她跑到深圳，因為人生地不熟，原以為會兵荒馬亂，但鴻海一路上提供協助，郭董講的話，確實有做到。

鴻海股東會深圳
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