親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

楊金龍理監事會處女秀 宣布利率「連7凍」

生技中心推健康加速器 培育AI生醫人才

2018-03-22 18:01經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

財團法人生物技術開發中心(以下簡稱生技中心)於今(22)日正式啟動台灣生醫健康加速器計畫—數位健康國際加速器訓練營。生技中心表示，該計畫將邀請多位國際知名大師從品牌推動、財務規劃、行銷策略、及專利法規等多面向進行深入探討，期待能協助新創公司團隊實現創業夢想。

生技中心吳忠勳執行長表示， 2016年底美國國會通過了「21世紀醫療法案」（21st Century Cures Act），納入利用手機、資訊科技、或穿戴式裝置等方式，來收集個人的健康資訊以達到促進健康照顧的目的，因此、健康產業在未來的五到十年將會經歷全新洗牌。

由於台灣在過去數十年於資通訊產業上、中、下游累積了非常豐富的經驗，為讓台灣在這一波與人體健康息息相關的革命中能扮演關鍵角色，生技中心首創數位健康加速器計畫，期待藉由這波數位健康熱潮，能募齊國內外資源，以打造台灣的數位生醫領域創業生態系，進而推動我國生醫產業的創新轉型。

吳忠勳進一步指出，今天訓練營的開訓僅是起跑點，生技中心南港育成中心已邀請到國際知名Frost & Sullivan市場研究顧問公司、資誠聯合會計事務所、資策會科法所、品牌顧問及創業教練等，講授新創公司的財務規劃、募資策略、專利法規布局、市場行銷與品牌建立，幫助有新創想法的團隊實踐創業夢想。

吳忠勳表示，該計畫有四階段，第一階段接受高達100個名額的團體或個人報名，爾後可持續參加為期3天的訓練課程；第二階段獲選團隊將進一步接受扎實且多元化長達一個月訓練，僅三分之一的隊伍或個人可留下，將接續另一波3個月如何與國際接軌、如何與創投募資等課程，最終經嚴選後，僅有2個個人或團體名額可獲得推薦直接與國際創投資金對接，以進軍亞太甚至是全球市場，與全球頂尖新創團隊共同切磋競爭。

未來數位健康加速器計畫將結合Insilico Medicine、資策會、撼訊科技共組合作聯盟，進行「A.I.數位健康人才培育計畫」，共同開設一系列生醫、區塊鏈、大數據等AI生醫相關領域人才培訓課程，期待藉此合作輔導培育出更多台灣資通訊與生醫產業跨界人才，有效應用人工智慧技術加速藥物研發過程，降低過往高額研發成本與風險，讓人工智慧未來在台灣扎根。

生技中心正式啟動生技醫藥的跨領域加速器計畫，出席者包括南台科技大學講座教授蘇益仁...
生技中心正式啟動生技醫藥的跨領域加速器計畫，出席者包括南台科技大學講座教授蘇益仁、美商英科智能執行長Alex Zhavoronkov、生物技術開發中心執行長吳忠勳、經濟部中小企業處副組長楊正名、亞太加速器網絡聯盟(AAN)秘書長林柏恒，共同為訓練營揭開序幕。生技中心/提供
分享

生技創業創投
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

顯卡缺貨到6月 撼訊：不甘只當「礦工」 轉進AI

2018-03-22 14:29

聯發科高速運算中心上樑 明年中啟用

2018-03-22 14:10

卜蜂董座：市場規模擴大 營運再戰新高

2018-03-22 13:51

飛利浦照明更名 宣示2020年起全系列LED產品具連網功能

2018-03-22 13:19

高科技併購案頻傳 陳良基：應審慎評估

2018-03-22 12:18

環球晶圓受惠漲價題材 目標價看510元

2018-03-22 12:15

太陽能廠4家一年虧96億 新日光最多

2018-03-22 12:13

VR需求將反彈 外資回補宏達電近千張

2018-03-22 11:52

大疆擬IPO融資5億美元 明年上市

2018-03-22 11:49

臉書洩個資 使用者記得要「雙清」

2018-03-22 11:45

防FB個資外洩 社群用戶要懂得「雙清」

2018-03-22 11:00

賀利氏上訴侵權案 碩禾盤中股價挫

2018-03-22 09:44

業務最前線／數位轉型 深化顧客關係

2018-03-22 03:51

海選變精選 鴻海篩出生力軍

2018-03-22 01:38

鴻海淡季徵才 鄭州廠祭出獎金計畫

2018-03-22 01:38

AlphaGo推手 將來台授課

2018-03-22 01:35

Google智慧台灣 打造AI大軍

2018-03-22 01:34

鄭優打造數位經濟發動機

2018-03-22 00:24

中華電挺新創 推專案信保

2018-03-22 00:24

IDC：AR、VR 將重振聲勢

2018-03-22 00:03

宏達電VR 搶發博弈財

2018-03-22 00:03

緯創小金雞 緯穎赴美參展

2018-03-21 14:39

台灣大領軍 5大應用打造產業生態鏈

2018-03-21 14:39

台灣大攜手50家大廠 物聯網大生態圈成軍

2018-03-21 14:39

傳被併？ 聯發科：未接觸

2018-03-21 14:37

影／招募300位台灣員工 Google要要找的人才是？

2018-03-21 13:48

員工暴增 Google在台首度徵護士

2018-03-21 13:33

開發低成本、低毒性OLED 清大研究登上國際期刊

2018-03-21 13:11

郭董打造中國科技股王 關鍵三數字解讀

2018-03-16 09:56

美中貿易戰爭開打 郭台銘竟首先受惠

2018-03-14 16:17

全球新科技需求翻倍 這些5G概念股最有看頭

2018-03-08 11:32

缺水被韓國笑！台積電自備300輛水車、馬桶水待命

2018-03-02 08:52
看更多

熱門文章

LED廠驚傳周轉不靈欠薪 員工聚集竹科管理局抗議

2018-03-22 11:04

華航推300K實習空姐 工會反彈：藐視飛安

2018-03-22 10:21

全聯推小超市 槓四大超商

2018-03-22 00:24

百略93億賣給外資 震撼業界

2018-03-22 01:07

遠東砸百億 拚美國製造

2018-03-22 00:48

民眾房價看法變了？看跌比重降至三成

2018-03-22 10:50

楊金龍理監事會處女秀 宣布利率「連7凍」

2018-03-22 17:32

豪車貸款最高可借700萬 大牛小牛瑪莎拉蒂都會借

2018-03-22 06:00

京華城賣相大增 市價估500億元

2018-03-22 01:38

北醫砸40億 將建生技園區

2018-03-22 00:24

大陸央行宣布升息 跟進Fed A股持續走低

2018-03-22 11:15

光陽推電動車解決方案 不用電池也能騎

2018-03-22 12:59

滴滴違法載客 交部罰1.8億

2018-03-22 00:24

實習空服員依法受訓 可算進客艙派遣組員人數

2018-03-22 12:23

百略董座出售公司 有跡可循

2018-03-22 01:08

Google智慧台灣 打造AI大軍

2018-03-22 01:34

台企銀新任總座：朝百億獲利目標邁進

2018-03-21 20:20

竹科LED廠積欠近百名員工薪水 調解會允諾全額發給

2018-03-22 14:32

遠東新再買美國聚酯廠 攻市場避貿易障礙

2018-03-21 21:44

海選變精選 鴻海篩出生力軍

2018-03-22 01:38

美對陸啟動301制裁 經長：台灣兩群體會受影響

2018-03-22 15:41

建商讓利 海悅蟬聯代銷接案量霸主

2018-03-22 10:36

觀察站／徐旭東投資 膽大心細

2018-03-22 01:16

全聯20週年 林敏雄喊話目標1000店

2018-03-21 21:24

實習空服員低薪 律師轟：糟蹋年輕人勞動力

2018-03-22 17:11

美升息台灣連7凍 新台幣升破金狗年新高

2018-03-22 12:32

買對不買貴 六成民眾想主動挑房仲

2018-03-22 11:14

商仲：壽險業會對京華城有興趣

2018-03-22 01:38

太陽能廠4家一年虧96億 新日光最多

2018-03-22 12:13

鴻海淡季徵才 鄭州廠祭出獎金計畫

2018-03-22 01:38

不怕惡房東卸責 房仲推出iRENT租屋王

2018-03-22 12:35

富邦攻資安險 推一條龍服務

2018-03-22 00:08

容積率解套 京華城要賣了「值4、5百億」

2018-03-21 23:35

華航招實習空服 洪慈庸：非所有產業都適用實習生

2018-03-22 12:48

29.068 新台幣強升逾1角創金狗年新高

2018-03-22 10:48

台塑若不建海淡廠 環署將開罰

2018-03-22 00:54

IDC：AR、VR 將重振聲勢

2018-03-22 00:03

大陸惠台31項措施 近四成企業很挫人才流失

2018-03-22 11:20

AlphaGo推手 將來台授課

2018-03-22 01:35

離岸風電大步走 2025台灣有能力當開發商

2018-03-22 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top