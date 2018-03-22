生技中心推健康加速器 培育AI生醫人才

2018-03-22 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



財團法人生物技術開發中心(以下簡稱生技中心)於今(22)日正式啟動台灣生醫健康加速器計畫—數位健康國際加速器訓練營。生技中心表示，該計畫將邀請多位國際知名大師從品牌推動、財務規劃、行銷策略、及專利法規等多面向進行深入探討，期待能協助新創公司團隊實現創業夢想。

生技中心吳忠勳執行長表示， 2016年底美國國會通過了「21世紀醫療法案」（21st Century Cures Act），納入利用手機、資訊科技、或穿戴式裝置等方式，來收集個人的健康資訊以達到促進健康照顧的目的，因此、健康產業在未來的五到十年將會經歷全新洗牌。

由於台灣在過去數十年於資通訊產業上、中、下游累積了非常豐富的經驗，為讓台灣在這一波與人體健康息息相關的革命中能扮演關鍵角色，生技中心首創數位健康加速器計畫，期待藉由這波數位健康熱潮，能募齊國內外資源，以打造台灣的數位生醫領域創業生態系，進而推動我國生醫產業的創新轉型。

吳忠勳進一步指出，今天訓練營的開訓僅是起跑點，生技中心南港育成中心已邀請到國際知名Frost & Sullivan市場研究顧問公司、資誠聯合會計事務所、資策會科法所、品牌顧問及創業教練等，講授新創公司的財務規劃、募資策略、專利法規布局、市場行銷與品牌建立，幫助有新創想法的團隊實踐創業夢想。

吳忠勳表示，該計畫有四階段，第一階段接受高達100個名額的團體或個人報名，爾後可持續參加為期3天的訓練課程；第二階段獲選團隊將進一步接受扎實且多元化長達一個月訓練，僅三分之一的隊伍或個人可留下，將接續另一波3個月如何與國際接軌、如何與創投募資等課程，最終經嚴選後，僅有2個個人或團體名額可獲得推薦直接與國際創投資金對接，以進軍亞太甚至是全球市場，與全球頂尖新創團隊共同切磋競爭。