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經濟成長前景看好 Fed一如預期升息1碼

業務最前線／數位轉型 深化顧客關係

2018-03-22 03:51經濟日報 吳育宏

根據BDO（立本台灣聯合會計師事務所）的預測，2020年全球物聯網（IoT，Internet of Things）市場將達到1兆美元的規模，其中18%來自「邊緣運算（edge computing）」。也就是以往集中在網路中心結點的工作，將轉移至邊緣節點來作運算。

運算能力從以往的「中央集權」，切割分散到更容易管理、更貼近需求的終端用戶，是市場朝「分眾化（segmented）」發展的最佳寫照。

在分眾化市場，為了跟顧客有更多「個人化（personalized）」的對話，以「聊天機器人（chatbot）」為首的工人智慧應用，逐漸成為企業推廣品牌、深化顧客關係的重要工具。

BDO預估到了2025年，光是聊天機器人的全球市場大餅就有12.5億美元。新科技絕對是一個轉機，然而同時存在的危機，就是決策者對新科技的陌生。

在我過去企業輔導的經驗中，「數位化（digitalization）」一直是傳統企業「重要但不急迫」的議題，以至於被嚴重忽視。

我們都了解傳統媒體的效益不斷下滑，但是知道要走到哪裡，真正掌握所屬產業數位化趨勢，並納入行銷決策的企業卻是鳳毛麟角。

隨著人工智慧科技的應用逐漸找到落地方式，其實有很多企業早就鴨子划水，開始進行數位化轉型的布局。

顧客基數龐大的消費品市場首當其衝，數位化已經不是一種選項，而是必然的結果。至於專業的工業市場（B2B，Business to Business），也因為目標客戶身處數位化環境，溝通模式隨之轉變，數位化的行銷、銷售、服務能力變得更重要，透過LinkedIn、LINE、Facebook強化客戶關係的B2B企業也愈來愈多。

Google與Facebook以接近「橫掃」的方式，獨占全球數位廣告市場，也不過發生在最近5至10年內。原本那個被視為打發時間的遊戲「開心農場」，一轉眼已經鯨吞掉多少傳統廣告的商機。

我們可以預見的是，透過數位科技來深化顧客關係、提高品牌忠誠度，甚至是進行工業產品的專業銷售、技術諮詢、售後服務，將是未來10年企業競爭的主戰場。

數位化策略從「不急迫」，轉變成為「生死存亡」的議題，時間只會更短。留在舒適圈內抗拒改變，將猶如身處溫水的青蛙。而跨出舒適圈的學習與決策，將是唯一的出路。

（作者是「立本台灣聯合會計師事務所（BDO）」副總經理暨業務行銷管理顧問部門負責人）

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