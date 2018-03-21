宏達電Vive 打進博奕市場

2018-03-21 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）虛擬實境（VR）產品持續擴大企業及娛樂上的應用，外電報導指出，宏達電攜手大型博奕機台廠商IGT，將其VR產品Vive的裝置與解決方案，進駐IGT的賭場專屬虛擬競賽平台Virtual Zone。

宏達電將為IGT提供VR硬體及解決方案，這是宏達電首度打進賭場娛樂市場。宏達電Vive內容全球副總裁布雷頓（Joel Breton）表示，VR方案將能帶來更高的客流量，也讓全球機台類別的應用和體驗急速成長，透過結合IGT的產業經驗，以及Vive的解決方案，將讓消費者不管在競賽類型機台或單純的VR遊樂機台，都能有最完整的體驗。

IGT同時也發表其軟體開發套件（SDK），讓內容開發商可以在Virtual Zone平台加入VR內容，宏達電旗下的Vive Studio已率先採用此軟體套件，將「Arcade Saga」改編成賭場競賽型遊戲。目前IGT的虛擬平台已進駐美國拉斯維加斯賭場娛樂公司包伊德博彩（Boyd Gaming）旗下的奧連斯酒店（Orleans Hotel）的賭場。透過使用Vive的硬體及解決方案，讓多位玩家可以在VR即時對戰。