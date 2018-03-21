親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報
定期定額123

宏達電Vive 打進博奕市場

2018-03-21 18:52經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）虛擬實境（VR）產品持續擴大企業及娛樂上的應用，外電報導指出，宏達電攜手大型博奕機台廠商IGT，將其VR產品Vive的裝置與解決方案，進駐IGT的賭場專屬虛擬競賽平台Virtual Zone。

宏達電將為IGT提供VR硬體及解決方案，這是宏達電首度打進賭場娛樂市場。宏達電Vive內容全球副總裁布雷頓（Joel Breton）表示，VR方案將能帶來更高的客流量，也讓全球機台類別的應用和體驗急速成長，透過結合IGT的產業經驗，以及Vive的解決方案，將讓消費者不管在競賽類型機台或單純的VR遊樂機台，都能有最完整的體驗。

IGT同時也發表其軟體開發套件（SDK），讓內容開發商可以在Virtual Zone平台加入VR內容，宏達電旗下的Vive Studio已率先採用此軟體套件，將「Arcade Saga」改編成賭場競賽型遊戲。目前IGT的虛擬平台已進駐美國拉斯維加斯賭場娛樂公司包伊德博彩（Boyd Gaming）旗下的奧連斯酒店（Orleans Hotel）的賭場。透過使用Vive的硬體及解決方案，讓多位玩家可以在VR即時對戰。

宏達電Vive透過與各業別的合作，加強產業能見度，目前已與包括醫療、教育、遊樂場、美術館等不同產業進行合作。另外高階的Vive Pro將於4月開賣，以及導演史蒂芬史匹柏以虛擬實境為主題開拍的科幻片「一級玩家」將於29日起上映，Vive為其VR內容及行銷合作夥伴，預料將炒熱VR話題。

即將開賣的Vive Pro。 記者何佩儒／攝影
即將開賣的Vive Pro。 記者何佩儒／攝影
分享

VRVive宏達電
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

員工暴增 Google在台首度徵護士

2018-03-21 13:33

開發低成本、低毒性OLED 清大研究登上國際期刊

2018-03-21 13:11

聯發科否認博通收購傳言 稱未曾接觸

2018-03-21 12:22

緯創小金雞 緯穎赴美參展

2018-03-21 14:39

台灣大領軍 5大應用打造產業生態鏈

2018-03-21 14:39

台灣大攜手50家大廠 物聯網大生態圈成軍

2018-03-21 14:39

傳被併？ 聯發科：未接觸

2018-03-21 14:37

影／招募300位台灣員工 Google要要找的人才是？

2018-03-21 13:48

清大團隊研發OLED新材料 效率破世界紀錄

2018-03-21 12:02

Google啟動智慧台灣計畫導入 AI優先策略

2018-03-21 11:29

Google大徵才 今年在台要招募300人

2018-03-21 11:27

有線電視搶寬頻市占 凱擘台數科劍指中華電

2018-03-21 10:42

玉晶光傳打入華為3D供應鏈 今年業績看俏

2018-03-21 10:27

聯發科CP值高 吸引博通

2018-03-21 00:22

晶片業震撼彈 聯發科傳嫁博通

2018-03-21 00:20

台灣大建置最大NB-IoT網 服務升級

2018-03-21 00:16

台灣大攜50企業 攻物聯網

2018-03-21 00:16

外媒點名「博通將收購聯發科」 聯發科不評論

2018-03-20 23:26

郭董替小股東爭取申購FII 鴻海聲明再等等

2018-03-20 22:45

嘉義地震 台積電南科廠一度疏散員工

2018-03-20 21:12

遠傳搶進物聯網 3月底完成全台60%NB-IoT網路

2018-03-20 14:49

台灣大揪50家大廠 打造物聯網大生態圈

2018-03-20 14:48

康健人壽宣示深耕台灣 擴大四領域投資

2018-03-20 14:44

蘋果攻Micro LED 傳鴻家軍助陣

2018-03-20 00:53

隆達、晶電 搶搭Micro LED順風車

2018-03-20 00:51

OLED兩致命傷 提前退燒

2018-03-20 00:51

郭董打造中國科技股王 關鍵三數字解讀

2018-03-16 09:56

美中貿易戰爭開打 郭台銘竟首先受惠

2018-03-14 16:17

純網銀 LINE還在研究階段

2018-03-10 01:46

LINE在台推一站式電信服務

2018-03-10 01:46

全球新科技需求翻倍 這些5G概念股最有看頭

2018-03-08 11:32

微軟網羅菁英 攻AI應用

2018-03-08 01:25

微軟帶頭 招募科技女將

2018-03-08 01:25

聯發科結盟騰訊 強攻手遊

2018-03-08 00:52

聯發科布局／跨兩岸跨行業 激盪火花

2018-03-08 00:50

聯發科布局／強強聯手 軟硬優勢合體

2018-03-08 00:50

佳世達放眼5G 打造聯合艦隊

2018-03-08 00:49

佳世達砸23億 入股明泰

2018-03-08 00:49

鴻海緯創 從對手變牽手

2018-03-08 00:45
看更多

熱門文章

「加點一顆蛋」讓排隊名店尬上國稅局

2018-03-21 10:00

晶片業震撼彈 聯發科傳嫁博通

2018-03-21 00:20

核二2號機今再運轉 預計3月底滿載發電

2018-03-21 10:49

天母豪宅代銷換三手 業者：新價格妙不可言

2018-03-21 10:52

Google大徵才 今年在台要招募300人

2018-03-21 11:27

嘉義地震 台積電南科廠一度疏散員工

2018-03-20 21:12

勞檢啟動 瞄準1,800家企業

2018-03-21 00:34

老牌醫材公司百略遭外資收購 將下市

2018-03-21 16:41

聯發科CP值高 吸引博通

2018-03-21 00:22

台灣墨西哥比一比 國發會：薪資大勝一倍以上

2018-03-21 14:14

員工暴增 Google在台首度徵護士

2018-03-21 13:33

彭雪芬出手 龍邦倒向台新金公司派

2018-03-20 22:55

獨／確定要賣了！ 京華城股東會通過處分資產案

2018-03-21 15:10

入選米其林必比登推介美食 施老闆麻辣臭豆腐要繳稅了

2018-03-20 21:19

金管會修銀行法 訂寶佳條款

2018-03-21 01:22

台新金董娘出手…龍邦倒向公司派

2018-03-21 01:32

清大團隊研發OLED新材料 效率破世界紀錄

2018-03-21 12:02

營所稅申報 避開四大錯誤

2018-03-21 01:10

上任僅一年...楊棋材辭三商壽總座

2018-03-21 02:37

與LINE合作純網銀?玉山老總黃男州 未來有無限可能

2018-03-20 22:29

寶佳條款入法！金金分離 將入銀行法

2018-03-20 23:04

北市店面單價王 西區小店連兩年稱霸

2018-03-21 12:32

「加1顆蛋」漏開發票被記點 賦稅署：1元也要開發票

2018-03-21 12:43

名家觀點／揭開數位經濟稅面紗…

2018-03-21 01:14

開發低成本、低毒性OLED 清大研究登上國際期刊

2018-03-21 13:11

金管會：專業董事 須全是自然人

2018-03-21 02:37

聯發科否認博通收購傳言 稱未曾接觸

2018-03-21 12:22

網站點名博通併聯發科 IEK：亂點鴛鴦譜

2018-03-20 20:57

郭董替小股東爭取申購FII 鴻海聲明再等等

2018-03-20 22:45

米其林小店 登記稅籍了

2018-03-21 01:10

證期業新規 須設資安人員

2018-03-21 02:37

高鐵會員TGo註冊數破50萬 獨享星光列車七五折優惠

2018-03-21 09:52

玉山啟動日本跨境e指購

2018-03-21 02:37

影／招募300位台灣員工 Google要要找的人才是？

2018-03-21 13:48

政大外籍生 大廠搶著要

2018-03-21 00:26

抗外力法寶縮減董事會席次 台新比照中信金也減為7席

2018-03-20 19:22

Google啟動智慧台灣計畫導入 AI優先策略

2018-03-21 11:29

台灣大建置最大NB-IoT網 服務升級

2018-03-21 00:16

有線電視搶寬頻市占 凱擘台數科劍指中華電

2018-03-21 10:42

凱博觀點／大陸不動產交易 留意稅務規劃

2018-03-21 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top