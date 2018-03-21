Google啟動智慧台灣計畫導入 AI優先策略

2018-03-21 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



Google宣布，正式啟動智慧台灣計畫，透過擴大培訓AI人才、擴大數位教育，將總部「AI First」的策略導入台灣，讓台灣成為亞洲主要的AI研發基地。

簡立峰表示，這項計畫將由三大部份組成，包括人才培育，一年內計畫培養5,000名AI人才、5萬名數位行銷人才；擴大在台灣投資，包括資料中心的擴建；以及建構AI生態系。

Google也將在台灣擴大徵才，在網站上有100多種職缺，300多位人力的需求。

【中央社／台北21日電】

Google今天宣布啟動智慧台灣計畫，今年將在台聘用超過300位員工、培育逾5000位人工智慧（AI）人才，並首度推出Google數位學程，訓練超過5萬名數位行銷人才。

Google今天舉辦智慧台灣計畫啟動大會，是Google在台灣有史以來動員最多、規模最大的對外計畫，將結合Google全球AI-First（人工智慧優先）的理念，引領台灣提升競爭力、邁向更數位化的未來。

Google將透過與台灣政府部門、大專院校、企業界等合作推出多元項目，預計於1年內培育超過5000名人工智慧人才、訓練逾5萬名數位行銷人才。

此外，Google同時宣布在台進行歷年來最大規模人才招聘，目前已開出超過100種包括AI研發在內的相關職缺，預計今年將聘用超過300位台灣員工。而位於彰濱工業區的Google台灣資料中心也已如期完成第三期擴建，今年將啟動第四期興建計畫。

Google亞太區行銷副總裁卡恩（Simon Kahn）出席啟動大會表示，Google台灣已成為Google在亞洲最大的研發基地，過去Google與宏達電緊密合作，推出Pixel、Pixel 2系列智慧型手機。

卡恩強調，如果沒有數位轉型計畫，企業將面臨許多挑戰，Google希望協助台灣進行數位轉型。

Google台灣董事總經理簡立峰說，他在Google已12年，穿過三次西裝，第一次是Google在台灣成立，第二次是彰濱工業區的Google資料中心啟用，今天是第三次。

簡立峰指出，台灣有條件成為Google全球人工智慧發展的戰略基地，Google今年將招聘超過300位台灣員工，涵蓋超過100種職缺；Google台灣資料中心投資7年來，已帶動周邊產業約新台幣176億元的經濟貢獻，包括伺服器、網路設備及綠能等領域。