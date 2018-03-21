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Google大徵才 今年在台要招募300人

2018-03-21 11:27經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

今（21）日宣布，啟動「智慧台灣計畫」，要在台灣培育超過5,000位AI人才，同...
今（21）日宣布，啟動「智慧台灣計畫」，要在台灣培育超過5,000位AI人才，同時今年將聘用超過300位員工，要把台灣打造成Google發展「AI戰略基地」，同時，也宣布擴建台灣資料中心業務，今年將啟動第四期擴建計畫。 美聯社
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Google 今（21）日宣布，啟動「智慧台灣計畫」，要在台灣培育超過5,000位AI人才，同時今年將聘用超過300位員工，要把台灣打造成Google發展「AI戰略基地」，同時，也宣布擴建台灣資料中心業務，今年將啟動第四期擴建計畫。

Google今日舉行記者會，宣布「智慧台灣計畫」啟動，該計畫為Google於台灣實現全球AI-First願景重點項目，以人才、經濟、生態系為主軸，透過與政府、大專院校、企業界合作推出多元項目，並啟動大規模徵才、培訓計畫。

Google同時宣布在台進行歷年來最大規模人才招聘，目前已經開出超過100種包括AI研發在內的相關職缺，預計今年將聘用超過300位台灣員工。同時，位於彰濱工業區的Google台灣資料中心也已如期完成第三期擴建，今年將啟動第四期興建計畫。

Google台灣董事總經理簡立峰指出，台灣是Google亞洲最大研發基地，擁有發展AI所需要的軟硬體團隊以及雲端基礎建設三大要件，如今邁入AI時代，公司在人工智慧優先策略下，台灣最有條件成為Google發展AI戰略基地。

簡立峰表示，Google持續擴建台灣資料中心業務，目前第三期已經如期完畢，今年開始啟動第四期擴建計畫，透過Google 七年來的投資，已經帶動周邊產業176億元產值。

Google徵才

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