郭董替小股東爭取申購FII 鴻海聲明再等等

2018-03-20 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）將於A股掛牌，鴻海董事長郭台銘周六承諾要在48小時替小股東爭取申購權益，並指示屆時發布聲明。而鴻海今天晚間發布聲明，表示還需要額外48小時規畫。

鴻海公司今天發布聲明，為符合兩岸三地相關法令之規定，且讓各項作業更臻完善，公司尚需額外48小時的規畫，屆時始對外說明相關的規畫。造成各股東諸多不便，敬請見諒。