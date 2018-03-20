傳大陸手機遭加裝惡意軟體 台灣小米:產品安全無虞

2018-03-20 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



針對近日網路誤傳中國手機遭加裝惡意軟體一文，台灣小米公司今天正式發表聲明，強調小米手機皆取得主管機關NCC認證後合格上市之產品，安全無虞。

台灣小米聲明表示，因部分國外手機防毒軟體業者的不實論述，引發消費者恐慌，盼能多方取證，以正視聽。

台灣小米也呼籲，請消費者勿至不明通路或賣家購買產品。