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傳大陸手機遭加裝惡意軟體 台灣小米:產品安全無虞

2018-03-20 21:41聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

針對近日網路誤傳中國手機遭加裝惡意軟體一文，台灣小米公司今天正式發表聲明，強調小米手機皆取得主管機關NCC認證後合格上市之產品，安全無虞。

台灣小米聲明表示，因部分國外手機防毒軟體業者的不實論述，引發消費者恐慌，盼能多方取證，以正視聽。

台灣小米也呼籲，請消費者勿至不明通路或賣家購買產品。

小米手機國手防毒軟體

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