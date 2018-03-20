嘉義地震 台積電南科廠一度疏散員工

2018-03-20 21:12 中央社 新竹20日電



圖為南科廠區外觀。 聯合報系資料照片／記者謝進盛攝影 分享 facebook 中央氣象局地震測報中心觀測，今天下午5時22分，嘉義發生芮氏規模5.2地震。台積電南科廠因測得震度達4級，一度疏散員工。

據地震測報中心地震報告，這起地震震央在嘉義縣政府東偏南30.7公里，位於大埔鄉，深度17.9公里，最大震度是嘉義大埔及台南楠西5級。

台積電表示，南科廠測得震度達到4級，依標準作業流程，一度疏散員工，目前人員已返回工作崗位，正常運作生產。

另一晶圓代工廠聯電指出，南科廠生產營運並未受到地震影響。