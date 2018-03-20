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自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

影/打造物聯網生態圈　台灣大：2020年用光300萬門號

2018-03-20 18:29經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

台灣大哥大今(20)日找來50家物聯網業者，宣示共同打造物聯網生態圈，台灣大總經理鄭俊卿強調，今年門號使用數，將從20萬提升至50萬，預計2020年，向NCC申請的300萬支門號就會用盡。

台灣大哥大物聯網生態

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