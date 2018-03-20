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德儀推新款晶片組 可將電源供應器縮小且充電時間減半

2018-03-20 18:26經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

德州儀器（TI）近日推出了多款新型電源管理晶片，可協助設計人員提升筆記型電腦和工業級手持設備的效率，並縮小電源供應和充電裝置解決方案的尺寸，對台廠競爭廠商，包括盛群（6202）、凌通及松翰等廠將形成壓力。

市場法人也表示，近幾年來，全球的3C產品無論是在效能演進、體積的持續輕薄等，都有明顯的推進，但是在電源供應器方面，卻沒有太大的變化，業界也常說，現在一台極輕薄的筆電，幾乎和電源供應器的重量差距不大，因此，預期未來TI縮小電源供應和充電裝置尺寸的晶片組，將會對台廠形成壓力。

TI高壓電源解決方案副總裁Steve Lambouses表示，消費者希望能以更小的尺寸實現更快速的充電，這些新解決方案不僅能夠實現這一目標，而且還能使設計人員以更低的功耗實現更多的功能。

德儀研發人員也指出，事實上，隨著筆記型電腦、平板電腦越來越小、手機體積越來越大，電源供應器正朝向最小體積、但卻能達到最大功率的方向前進。

TI的新款晶片組將UCC2878主動鉗位反馳式控制器和UCC24612同步整流器控制器相結合，工作頻率高達1MHz，可協助減半AC/DC轉接器和USB Power Delivery充電裝置的電源尺寸。

對於在小型解決方案中需要達到最大充電效率的用電池供電電子設備而言，三級降壓電池充電裝置可在智慧型手機、平板電腦和電子銷售時點管理系統裝置中將實現更小的解決方案將配置尺寸減小60％。

平板電腦電源供應器智慧型手機

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