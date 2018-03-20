博智衝刺成長 今年積極開拓三領域

2018-03-20 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB廠商博智（8155）今天受邀參加日盛證券舉辦之法說會，釋出今年營運展望，目標在高階工業電腦（IPC）、網通與汽車雷達板領域開拓，衝刺成長。

博智也統計，去年伺服板營收占比仍超過七成，其次工業電腦用板約24%，其餘約3%，今年目標在大於20L的工業電腦用板領域持續提高市占率。