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阿里巴巴B2B：台灣10大網商評選 9家是工廠轉型

2018-03-19 19:07中央社 台北19日電

阿里巴巴國際交易市場（阿里巴巴B2B）今天宣布，第4屆台灣10大網商中，有9家企業是工廠型客戶，轉型B2B（企業對企業）跨境電商與全球買家直接溝通與銷售。

中國大陸電商龍頭阿里巴巴集團旗下英語全球批發貿易平台阿里巴巴B2B發布新聞稿表示，全球供應鏈生態受互聯網蓬勃發展的影響正在重組中，買家可與賣家更直接地溝通；基於豐富的外貿經驗和製造能力，透過跨境電商整合生產與營銷進行產銷一條龍，將是台灣中小企業面對全球市場需求的優勢。

阿里巴巴B2B指出，第4屆台灣10大網商前10強中，高達9家企業是工廠型客戶，扭轉以往僅擅長生產卻不懂銷售的弱點，從零經驗、零人才、零資源到轉型B2B跨境電商，透過數據找到對的市場並提供具競爭優勢的產品，並藉由阿里巴巴B2B第三方服務商及專業電商人才加快轉型速度。

阿里巴巴B2B以獲得第4屆台灣10大網商第3名的邑軒實業有限公司為例，2016年底面臨內需市場下滑的危機，才真正意識到轉型B2B跨境電商開拓國外市場的迫切需要，與阿里巴巴B2B第三方服務商合作不到1年，便讓業績年增50%。

阿里巴巴B2B台灣暨香港總經理傅紀清表示，專業B2B跨境電商人才在企業轉型過程中占有重要的一席之地，台灣工廠型客戶過往沒有發展B2B跨境電商的經驗，而招募、評估、培育具實戰力人才是成功的關鍵因素。

傅紀清指出，根據這次和中山大學合作的調查發現，近6成企業雇用的跨境電商人才年齡落在21到30歲之間，這群與互聯網一起成長的年輕世代除了幫助企業迭代，更有助於提升企業數據分析運用能力。

傅紀清說，阿里巴巴B2B推動台灣外貿生態圈相當關注在校學生的人才培育，從產學合作實習生到校園實戰競賽，甚至是民間的人才培訓機構，皆以實務操作為著力點，為台灣中小企業所需的B2B跨境電商專業經理人儲備明日之星。

阿里巴巴集團跨境電商
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