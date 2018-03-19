除霾…鴻家軍動起來

2018-03-19 01:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



鴻海董事長郭台銘積極為小股東爭取申購FII股票之餘，也持續「愛台灣」投下心力，繼日前與統一超攜手推出全民免費基本健康數據檢測後，近期更示意要集團企業正視台灣空汙問題，由旗下面板大廠群創開第一槍，盼能號召企業主共同從自家公司空汙防治節能減排做起，一步一步解開這道空汙習題。

鴻海集團並動員旗下新創事業，對防制空汙相關應用展開研究，並推向商品化。其中，工研院與鴻海旗下創星物聯合作，開發出PM2.5可攜式靜電集塵空氣清淨機「PURUS Air」，讓民眾能安心出門，不再怕空汙。「PURUS Air」除過濾髒空氣，還可透過團隊開發的專屬App程式，即時監控室內外的PM2.5指數，並記錄個人環境的空氣品質紀錄、設定開關時間，讓使用者隨時掌握所在區域的空氣品質，可立即因應免受空汙影響生活品質。

在郭董支持下，群創教育基金會更為台灣空汙習題開出第一槍，盼能號召企業主共同從自家公司的空汙防治節能減排做起，一步一步解開這道空汙習題。

近年來台灣空氣動輒「紫爆」品質不佳，群創今年極結合產官學界力量，進行空汙問題防治與研究；並規劃與醫學中心對於空汙造成肺癌進行專案研究 ，希望台灣在發展高科技的同時，健康醫療也能成為全球典範。

群創還響應台南市政府倡導的「在地有機，在地食材」有機農業復興運動，與台南太康有機合作社簽署有機團膳合約，成為有機小農最大且穩定的出海口。