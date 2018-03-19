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台郡獨家App 管理神器

2018-03-19 01:15經濟日報 記者 尹慧中

台郡一向相當低調的布局先進技術投資，除董事長鄭明智親上第一線打造多元創新企業文化，並大方發出獎金留材以外，今年也要找更多擅長軟體的菁英加入，嘗試硬軟整合創新發展，目標實現一條龍的技術服務與獲利成長。

台郡去年全年獲利30.57億元，年增34.4%，創歷史新高，由於員工表現優異，鄭明智拍板去年非主管職等的員工平均可領約五個月獎金，更在尾牙加碼每人加發1.5萬元獎金。

除發獎金犒賞員工、兩岸新廠年後同步進行以外，鄭明智看準軟板終端應用的多元創新，近年積極強化創新的企業文化，招攬多元優秀人才加入，並布局下世代可量產的技術，要在產業激烈競爭中領先。

鄭明智已與團隊在近三年深入研究多項新材料特性，積極督軍台郡在整合創新的布局，包含向薄板的上游新製程應用延伸、高值化與產線數據化等三大策略，卡位2020年前的產業升級商機。

鄭明智一向是親上第一線管理廠區細節，近期隨身攜帶的iPhone X手機就裝載一款很神秘的「台郡App」，這是由他親自督軍獨家研發，進而以數據即時管理與監測廠區營運。

該款名為台郡的App軟體，主要用管理兩岸廠區營運管理，也被台郡董事成員讚譽是管理的「秘密武器」。

鄭明智對於該款App的細節相當保密，該App為企業級是台郡自行研發，僅台郡員工、主管才有權限登入與應用，讓各廠區稼動率、良率與設備情況等產線數據化細節都能隨時掌控之中。

鄭明智透露，「很難想像一個軟板廠有自己的App」，「台郡的App是台郡賺錢的關鍵之一」，「今年將找更多軟體人才加入團隊」，也讓產品不僅是製造，而是在產品設計與測試端就先提前替客戶解決問題。他直言，該款App也是台郡多元化技術創新的一部分，才能在市場競爭中持續成長，數據化的管理廠區營運，也要找更多優秀的軟體人才，實現硬軟整合持續成長。

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