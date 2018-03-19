親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

台郡百億大投資 衝刺高成長

2018-03-19 01:15經濟日報 記者 尹慧中

台郡20周年廠慶
台郡20周年廠慶
分享
台郡董事長鄭明智指出，去年獲利創新高，已敲定未來兩年的資本支出預算目標94億元，也是新高，目標不斷自我超越，持續投資先進技術、擴產來帶動下一個大成長。

台郡已是全球主要手機的光學鏡頭、無線充電、側邊按鍵、觸控回饋等軟板主要供應商，因應市場技術整合發展，今年已切入一線大廠智慧音箱等新品的軟板供應。在創新技術應用布局積極下，今年首季備貨目標年增約四成。

台郡也自行研發台郡App，以數據化方式精準管理產線與出貨情況，在多元投資與創新之下發展。以下是專訪紀要：

問：台郡今年的機會與挑戰？

答：今年目標雙位數營運成長，未來也要維持成長態勢。軟板產業正面臨新一波的升級，從需求面、產品與技術來看，2020年前將5G與數位多元應用，有望帶動軟板從單／雙層板邁向多層板規格，並創造新材料需求。

十年前的板子，與十年後板子最大差異在於增加更複雜的打件，包含麥克風、鋼片、LED、Switch、PSA與IC等，台郡必須以多元化的技術創新，持續投資才能成長。

另外，未來包括5G、自動駕駛、智慧家庭等智慧裝置，還有智慧音箱等物聯網裝置等，都會帶來更快速的新應用，也讓軟板走向模組化。

在更複雜的技術層次考驗上，台郡過往做出三件對的事情，在找對產品、找對客戶、找對人才，在這基礎上，2012年起即發展模組化，這些更多新應用讓台郡更有成長的機會，台郡多元化技術提供給與客戶，並與客戶綑綁在一起、一同成長。

問：台郡資本支出將創新高，將投資在哪些領域？

答：軟板廠已經進入資本支出競賽，沒有持續大投資將被市場淘汰。台郡高雄、大陸廠區在今年春節後同步動工擴產，就是看到市場變化，94億元的資本支出全數落實後，有助未來產能較目前增加一倍。

由於許多客戶研發與台郡綁在一起，台郡必須在初期加速投入。過去三年有人質疑台郡在手現金太多，如今台郡將投資近百億元又有人很緊張，從過往數年投資帶來成效來看，台郡每次的投資都帶來高成長。

舉例來說，在無線充電模組應用的技術投資，就帶動去年營運成長；2013年起生產天線相關應用，也有望整合至軟板模組內，當5G時代來臨，這類製程技術的整合將更多，也因材料特性需要更創新，不僅是單一製程生產，更要能提供整合的設計測試服務。

94億元資本支出約七成在高雄、三成在昆山；今年有約47億元將執行，相較2017年資本支出24億元大幅成長，其中六成購買新設備、其餘是土地廠房，整體投資效益會在2019年顯現。

問：對未來軟板產業發展的策略與看法？

答：軟板產業隨著製程升級，將強者恆強，也是速度與品質的競爭。軟板技術不斷升級，從過往單雙層板將走向薄化細線路的雙層板、甚至10層板、多層板，做好準備的台廠，就能加速吸納日本一線廠的市占率。

隨著層數的不斷增加，過往100K產能在堆疊的層數增加後僅10K，因此台郡資本支出拉高、蓋廠的大投資仍無法完全滿足市場需求，也仍不夠用。

在線路設計上，堆疊的技術也從過往HDI往軟板延伸，設計上也必須包含線路設計保護與防止訊號干擾，也讓功能更複雜，如汽車電子的液晶顯示、自動駕駛等帶動高頻訊號傳輸、安全等要求提高，甚至需要測試堆疊高達50層的板子等，因此必須多元投資，讓廠區先行準備，提前布局未來的發展態勢。

問：如何看待大陸等地限排政策的影響？

答：其實不只昆山，在台灣、大陸許多區域與全球都相當看中環保，對於遵守法規的台灣廠商反而是好事，昆山的環保政策也不是第一天發展，台郡已長期做好一系列環保生產管理。大陸許多競爭對手因為無法配合環保政策關廠，從高標準的環保政策來看，不僅是短期轉單，而是整體市場對於更高規格與生產品質的需求不斷成長。

台郡軟板環保
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

蘋果攻筆電 啟動拉貨潮

2018-03-19 00:21

VHQ董座專訪／劉國華分析師出身 跨行寫佳績

2018-03-19 01:18

VHQ董座專訪／VHQ攻網劇 打造千人部隊

2018-03-19 01:18

台郡獨家App 管理神器

2018-03-19 01:15

台郡攻5G 打創新連環拳

2018-03-19 01:15

除霾…鴻家軍動起來

2018-03-19 01:15

可成兩岸大獵才 開多項職缺

2018-03-19 00:23

可成擴產迎蘋單 拚賺三股本

2018-03-19 00:22

阿里低調上線「淘寶特價版」 主打小件低價商品

2018-03-18 21:51

力晶轉型晶圓代工 5年賺進485億元

2018-03-18 12:07

郭董打造中國科技股王 關鍵三數字解讀

2018-03-16 09:56

美中貿易戰爭開打 郭台銘竟首先受惠

2018-03-14 16:17

純網銀 LINE還在研究階段

2018-03-10 01:46

LINE在台推一站式電信服務

2018-03-10 01:46

全球新科技需求翻倍 這些5G概念股最有看頭

2018-03-08 11:32

微軟網羅菁英 攻AI應用

2018-03-08 01:25

微軟帶頭 招募科技女將

2018-03-08 01:25

聯發科結盟騰訊 強攻手遊

2018-03-08 00:52

聯發科布局／跨兩岸跨行業 激盪火花

2018-03-08 00:50

聯發科布局／強強聯手 軟硬優勢合體

2018-03-08 00:50

佳世達放眼5G 打造聯合艦隊

2018-03-08 00:49

佳世達砸23億 入股明泰

2018-03-08 00:49

鴻海緯創 從對手變牽手

2018-03-08 00:45

眼球爭奪戰 網路攝影機運用 5G第一役

2018-03-08 00:44

鴻海領軍 組台美日鏡頭聯盟

2018-03-08 00:42

康寧新玻璃技術中心 啟用

2018-03-04 01:26

十科技加持 商務更聰明

2018-03-04 00:39

華為賣手機 AI晶片吸睛

2018-03-04 00:39

智慧學習夯 新創主戰場

2018-03-04 00:39

缺水被韓國笑！台積電自備300輛水車、馬桶水待命

2018-03-02 08:52

亞馬遜雲端 牽手是方

2018-03-02 00:56

電信業唯一 遠傳參與國際區塊鏈聯盟

2018-03-02 00:56

鴻海集團海內外掛牌 郭董有盤算

2018-03-02 00:56

鴻海上雲端 樺漢吳惠鋒督軍

2018-03-02 00:56

泛鴻海金雞 啟動掛牌潮

2018-03-02 00:56

智慧經營／劉柏園真誠商道 贏得「天堂」

2018-03-01 00:04
看更多

熱門文章

核四債留電價 每度2.5元恐漲到4元？

2018-03-18 13:17

賴清德喊話換掉舊家電 節能省電40%

2018-03-18 15:03

力晶轉型晶圓代工 5年賺進485億元

2018-03-18 12:07

郭董支持、群創鳴槍 號召企業主共同節能減排

2018-03-18 10:50

法人觀點╱品牌雞肉 大成、卜蜂也看旺

2018-03-18 13:52

美是台最大出口國 川普課鋼鋁重稅影響大

2018-03-18 15:58

通膨升溫 長線投資人可趁淡季回補黃金

2018-03-18 16:02

鴻海FII說明會惹議 福邦證：提供合法協助

2018-03-18 12:56

未來市場表現 法人：觀察3指標

2018-03-18 15:46

阿里低調上線「淘寶特價版」 主打小件低價商品

2018-03-18 21:51

人道有機 「其祥」養出莫札特金雞

2018-03-18 13:52

加油且慢 國內汽、柴油19日起調降0.1元

2018-03-18 14:27

其祥星馬擴版圖 今年展翅

2018-03-18 13:52

國內天車界老字號正五傑機械 與大陸中聯重科結盟

2018-03-18 21:43

國際扶輪社3462地區首屆創區年會在台中盛大揭幕

2018-03-18 12:51

除霾…鴻家軍動起來

2018-03-19 01:15

蘋果攻筆電 啟動拉貨潮

2018-03-19 00:21

和大報喜 電動車訂單塞爆

2018-03-19 00:26

企業投入社造行列 釋出閒置空間再利用

2018-03-18 14:38

台郡百億大投資 衝刺高成長

2018-03-19 01:15

利率連七凍？ 劉憶如：退休族受害深

2018-03-18 23:20

報稅看過來 基本生活費免稅

2018-03-19 00:01

可成擴產迎蘋單 拚賺三股本

2018-03-19 00:22

台郡攻5G 打創新連環拳

2018-03-19 01:15

桃機免稅店標案 再爆爭議

2018-03-19 00:55

和大開留才藥方 促恢復股票分紅

2018-03-19 00:25

離岸風電 六月版圖將成形

2018-03-18 23:42

VHQ董座專訪／劉國華分析師出身 跨行寫佳績

2018-03-19 01:18

VHQ董座專訪／VHQ攻網劇 打造千人部隊

2018-03-19 01:18

離岸風電第三方認證 集結六法人

2018-03-19 00:55

台郡獨家App 管理神器

2018-03-19 01:15

離岸風電跨步 下月啟動遴選

2018-03-19 00:55

和大赴校園搶才 每人20萬獎學金

2018-03-19 00:25

中信金 延攬三高跨界菁英

2018-03-19 00:04

金融圈：央行6月有升息壓力

2018-03-19 00:04

可成兩岸大獵才 開多項職缺

2018-03-19 00:23

名家觀點／LINE在台設純網銀 挑戰大

2018-03-19 00:14

本周指標／盯緊鮑威爾利率決策風向

2018-03-19 00:00

高雄挺行動繳稅 送好禮

2018-03-19 01:15

外匯ETF論壇／全球升息風起 投資新教戰

2018-03-19 00:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top