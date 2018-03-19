台郡百億大投資 衝刺高成長

2018-03-19 01:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中



台郡20周年廠慶 分享 facebook 台郡董事長鄭明智指出，去年獲利創新高，已敲定未來兩年的資本支出預算目標94億元，也是新高，目標不斷自我超越，持續投資先進技術、擴產來帶動下一個大成長。

台郡已是全球主要手機的光學鏡頭、無線充電、側邊按鍵、觸控回饋等軟板主要供應商，因應市場技術整合發展，今年已切入一線大廠智慧音箱等新品的軟板供應。在創新技術應用布局積極下，今年首季備貨目標年增約四成。

台郡也自行研發台郡App，以數據化方式精準管理產線與出貨情況，在多元投資與創新之下發展。以下是專訪紀要：

問：台郡今年的機會與挑戰？

答：今年目標雙位數營運成長，未來也要維持成長態勢。軟板產業正面臨新一波的升級，從需求面、產品與技術來看，2020年前將5G與數位多元應用，有望帶動軟板從單／雙層板邁向多層板規格，並創造新材料需求。

十年前的板子，與十年後板子最大差異在於增加更複雜的打件，包含麥克風、鋼片、LED、Switch、PSA與IC等，台郡必須以多元化的技術創新，持續投資才能成長。

另外，未來包括5G、自動駕駛、智慧家庭等智慧裝置，還有智慧音箱等物聯網裝置等，都會帶來更快速的新應用，也讓軟板走向模組化。

在更複雜的技術層次考驗上，台郡過往做出三件對的事情，在找對產品、找對客戶、找對人才，在這基礎上，2012年起即發展模組化，這些更多新應用讓台郡更有成長的機會，台郡多元化技術提供給與客戶，並與客戶綑綁在一起、一同成長。

問：台郡資本支出將創新高，將投資在哪些領域？

答：軟板廠已經進入資本支出競賽，沒有持續大投資將被市場淘汰。台郡高雄、大陸廠區在今年春節後同步動工擴產，就是看到市場變化，94億元的資本支出全數落實後，有助未來產能較目前增加一倍。

由於許多客戶研發與台郡綁在一起，台郡必須在初期加速投入。過去三年有人質疑台郡在手現金太多，如今台郡將投資近百億元又有人很緊張，從過往數年投資帶來成效來看，台郡每次的投資都帶來高成長。

舉例來說，在無線充電模組應用的技術投資，就帶動去年營運成長；2013年起生產天線相關應用，也有望整合至軟板模組內，當5G時代來臨，這類製程技術的整合將更多，也因材料特性需要更創新，不僅是單一製程生產，更要能提供整合的設計測試服務。

94億元資本支出約七成在高雄、三成在昆山；今年有約47億元將執行，相較2017年資本支出24億元大幅成長，其中六成購買新設備、其餘是土地廠房，整體投資效益會在2019年顯現。

問：對未來軟板產業發展的策略與看法？

答：軟板產業隨著製程升級，將強者恆強，也是速度與品質的競爭。軟板技術不斷升級，從過往單雙層板將走向薄化細線路的雙層板、甚至10層板、多層板，做好準備的台廠，就能加速吸納日本一線廠的市占率。

隨著層數的不斷增加，過往100K產能在堆疊的層數增加後僅10K，因此台郡資本支出拉高、蓋廠的大投資仍無法完全滿足市場需求，也仍不夠用。

在線路設計上，堆疊的技術也從過往HDI往軟板延伸，設計上也必須包含線路設計保護與防止訊號干擾，也讓功能更複雜，如汽車電子的液晶顯示、自動駕駛等帶動高頻訊號傳輸、安全等要求提高，甚至需要測試堆疊高達50層的板子等，因此必須多元投資，讓廠區先行準備，提前布局未來的發展態勢。

問：如何看待大陸等地限排政策的影響？

答：其實不只昆山，在台灣、大陸許多區域與全球都相當看中環保，對於遵守法規的台灣廠商反而是好事，昆山的環保政策也不是第一天發展，台郡已長期做好一系列環保生產管理。大陸許多競爭對手因為無法配合環保政策關廠，從高標準的環保政策來看，不僅是短期轉單，而是整體市場對於更高規格與生產品質的需求不斷成長。