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台郡攻5G 打創新連環拳

2018-03-19 01:15經濟日報 記者 尹慧中

台郡董事長鄭明智
台郡董事長鄭明智
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軟板廠商台郡成立已逾20年，董事長鄭明智以多元創新發展，生產製造研發從台灣高雄出發，跨足國際市場發展，搭上傳統3C產品改朝換代需求，並瞄準未來邁向5G世代的創新機遇，在下個20年目標要成為擁有多元創新技術的材料公司。

台郡於1997年12月成立，最初登記資本額2,000萬元，隔年設立台北辦公室並增資至3億元，台郡是由鄭明智和好友集資籌設，鄭明智創業初期的第一桶金是由太太標會、借貸而來。

鄭明智早年曾投入五金加工及房地產行業，後來轉型投入電子業。當時透過鄭明智在創投的好友穿針引線，延攬不少日本旗勝菁英加入，並在不到一年內完成產線認證、量產生產的目標，當時平均33歲、有七年以上工作經驗的團隊扮演關鍵，並瞄準一線筆記型電腦大廠開拓訂單。

然而，台郡初期並非一帆風順，當時快速衝刺產線設備就緒後，遭遇客戶認證時間過長、國際大廠爭相擴充產能衝擊，錯失生產良機；後來又逢市場一片殺價氣氛，庫存跌價損失也拖累台郡，成立三年仍無法獲利，不只人力流失、虧損又大於預期，內部也首次調整發展策略。

台郡工廠內部
台郡工廠內部
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中央廚房見效 成功轉虧為盈

台郡內部檢討，當時產線就緒、卻無訂單，導致巧婦難為無米炊、營運壓力日增。所幸隨著延攬技術人才進駐，加上鄭明智親上第一線、勤跑業務與督軍下，陸續敲開國際大廠大門，先後獲得IBM、廣達、夏普、戴爾、索尼、松下等一線大廠認證通過與青睞，取得國際大廠長單穩定挹注。

儘管2001年全球瀰漫經濟不景氣氛圍，但台郡持續延攬景碩、旗勝人才的效益逐步浮現，也在成本管控下，突破客戶要求降價、同業殺價競爭的雙重困境。

台郡在創立的第四年首度由虧轉盈，主要是鄭明智採取以「中央廚房」策略發展，將生產製造分工，將技術密集留在台灣、後段加工則逐客戶而居。

台郡也開拓筆記型電腦以外應用市場，挹注2001年度營收倍增至8.2億元，並積極開拓海外市場與相機等光電市場新應用，達到每月至少上億元的接單實力。

在營運進入穩定獲利的基礎下，台郡轉投資設立大陸後段生產基地，並於2003年9月在台灣掛牌上市，同時將資金投入自動化捲對卷製程升級、保護膠片材料，切入手機與相機用多層軟硬複合板以外，也開拓軍事與精密儀器用高階軟板。

然而，好景不常，軟板大廠全面於2004年大舉擴充產能後，整體市況急轉直下，諸多軟板廠在2005年面臨產能過剩衝擊，台郡也不能置身事外，因此提列庫存、轉投資損失，並陷入連續兩年的虧損。

台郡昆山廠外觀
台郡昆山廠外觀
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卡位首代iPhone 開啟黃金十年

不過，面對整體環境與市場變化，台郡團隊再次檢討營運戰略，啟動成本管控、強化自動化策略、兩岸分工效益等，並在深耕既有日系客戶外，積極開發潛力客戶，為虧轉盈鋪路。

台郡在歷經兩年蹲馬步過程中，至2007年已逐步摸索與找出當時三類主流應用，顯示器、筆電以及通訊產品，得以加速走出虧損。才能在金融海嘯之際，仍維持穩定獲利成長，在物超所值的產品、急單與短單充斥的市場中，逆勢提高軟板應用市占率。

經濟日報提供
經濟日報提供
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台郡當時從三大應用延伸與挖掘新應用客戶，也是在蘋果iPhone尚未普及之前，在市場一片唱衰聲中，率先於第一代產品就合作卡位，其中鄭明智是關鍵推手，也讓台郡搭上全球智慧機高速成長的黃金十年。

台郡2011年設立美國分公司，提升服務、開發北美客戶的能力，並將企業文化的精髓「沒有技術無法生存，沒有管理無法獲利」落實到技術與管理能力上。

儘管全球智慧機市場此消彼長、改朝換代劇烈，但台郡在近六年內已鍛煉更強壯的體質，進而去年營收首度突破250億元關卡，同時創下年度獲利的新高紀錄。

台郡大事紀

1997 台郡登記設立，資本額2,000萬元

1998 設立台北辦公室，資本額增至3億元；高雄廠開工

2002 投資成立中國大陸上海廠─郡業科技(上海)有限公司

2003 於台灣證交所掛牌上市

2004 合併耀郡科技股份有限公司與昆山廠-淳華科技(昆山)有限公司，資本額增為7.93億元

2010 入選2010年台灣科技100強第58名

2011 台郡美國分公司成立

2018 台灣、昆山廠同步啟動擴產作業，合計兩年期資本支出94億元

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