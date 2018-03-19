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VHQ董座專訪／劉國華分析師出身 跨行寫佳績

2018-03-19 01:18經濟日報 記者何秀玲／台北報導

VHQ在去年邁入而立之年，董事長劉國華在1991年10月加入母公司Yellow River Network之前，曾在新加坡美國運通公司擔任高級信用分析師，這段時間他認識VHQ母公司的老闆，這家公司為東南亞影視產業的領導龍頭，他因此「棄商從影」，加入影視產業行列。

起初他擔任VHQ母公司的CFO（財務長），一開始劉國華並不適應，他坦言從銀行轉行到影視幕後，其實在短短一個月內就想回老本行，因為環境很不一樣，當時他在銀行的老闆也希望他復職，因為他決定轉行時，才剛獲得升職，本來銀行要調他到澳洲，但他已決定離職，可說是放棄大好的工作機會。

他說，銀行每天工作很固定，內容可能一年到頭都大同小異，但影視產業則是和銀行完全不同的環境。「那時候我覺得最困難的，就是要跟『藝術家』溝通。」劉國華說，他學的是法律，做事情照著規定來，但在面對影視產業的「藝術家」們，他感到沒辦法跟他們溝通，藝術家想要做什麼就做，可能下周就要拍攝，現在還在改內容，甚至沒有考量到預算。

後來劉國華慢慢了解這行，從中了解藝術家的想法，以及他們的思維邏輯，從不適應到逐漸看到大環境的趨勢，「我的心就定下來了，」當時VHQ母公司是東南亞影視產業中最大的後製公司，劉國華說，他之前任職的銀行規模確實很大，但VHQ母公司也不小，「我認為我們公司成長空間大，公司的業務也很有趣，過了三個月不想走了，這家公司成為我第二份工作至今。」

「從1991到2001年，十年之中我從沒向老闆提過加薪，但年年都被加薪，老闆給我多少就是多少，我們整個團隊都是這樣，老闆不會虧待你，企業文化很棒。」他說，其實這樣的環境很適合創意人才，大家也都互相尊重信任，這是公司的DNA。

1997年劉國華擔任子公司VHQ總經理，沒想到那年卻發生亞洲金融風暴，讓公司受到頗大影響，他臨危受命必須要讓公司轉虧為盈，終於在1999年達成目標，不料接著2001年發生911事件，造成市場恐慌，再度讓公司受到影響，當時他的老闆賣掉所有子公司，還鼓勵他買下VHQ。

劉國華表示，為了買下VHQ，他可說是將全部的家當都投入公司中，「能賣的我就賣，媽媽兄弟能借的就借」。幸好不僅家人支持，後來銀行也支持，他在2001年獲得公司全部股權和經營權。公司初期以電視廣告後製業務起家，2013年成立北京威馳克數碼科技，跨足中國電影特效及後製業務，也成為中國第一大特效公司，拿下10%的市占率。

VHQ藝術團隊包含艾美獎得主、金馬獎得主、酷斯拉製作團隊、哈利波特特效成員及奧斯卡評審委員等。其股東除了經營團隊外，還包含中國電影製作公司，如中國百度、麥頌、遊族等，也成為少數電影製作公司直接投資的特效公司。

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