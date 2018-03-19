VHQ董座專訪／VHQ攻網劇 打造千人部隊

2018-03-19 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



中國大陸影音內容市場蓬勃發展，而整個大陸市場特效後製市占率第一的業者，卻是在台掛牌的影視特效製作公司VHQ，2013年跨足大陸電影特效及後製業務，近三年這部分的業務大幅成長，曾參與奇幻電影「三生三世十里桃花」後製特效。 經濟日報提供 分享 facebook

該公司成立於1987年，設立於新加坡，一開始以電視廣告後製業務起家，VHQ董事長劉國華表示，公司去年起開始布局網路電視劇特效，今年可望接下四部網路電視劇；電影方面，今年會持續接單，狀況可望比去年好。以下為專訪紀要：

大陸市場 快速擴張

問：公司布局大陸「網路電視劇」的原因及發展概況為何？

答：大陸網路電視劇市場近年成長驚人，根據中國廣電總局統計資料顯示，中國網路視頻市場規模從2012年人民幣90億元（約新台幣405億元）大幅成長到2016年人民幣609億元（新台幣2.7兆元），加上中國網路劇與電視劇在電視台與視頻網站同步播出比重提升，各網路視頻平台大幅增加網路電視劇製作預算近十倍，也帶動影像後製業務蓬勃發展。

前（2016）年網路電視劇每集特效後製約為人民幣3到5萬元，但如今是人民幣30萬至50萬元，播放平台較為成熟，觀看會員數多，網路視頻也特別願意在後製上花錢。尤其近年來出現多個上億點擊量的網路電視劇，只有千萬點擊量的都不算成功，僅能說是普通。

網路視頻市場由前年開始呈現爆發性成長，去（2017）年更是加速攀升，所以我們去年第3季開始接大陸網路電視劇的案子，從零開始，成長空間反而大。

VHQ去年在網路電視劇總收入占比差不多約5至10%，無法大量去接案，是因為整個工作流程和團隊都得先設計好。

基本上網路電視劇和電影後製技術沒有太大差別，因為網路電視劇量大，一部約30至50集，每集約45至60分鐘，需後製素材一進來就是很大的量。而電視劇因為是小螢幕，所以畫面精細度不需和電影一樣高。

VHQ今年可望接下四部網路電視劇，估計收入可占整個北京公司整體營收的15到20%，電視獲利和電影差不多，所以不會降低電影業務比例；以前全公司廣告營收占比約70至80%、電影20%，如今已幾乎反過來，電影營收去年占70%、廣告30%。

數字資產 重複利用

我們在2013年成立北京威馳克數碼科技，接中國電影的特效與後製業務，目前北京公司有400多名員工，一部分可接電影業務，少部分人可接網劇，我們之後還會繼續增加人力擴充北京的業務，今年最少會增加到550至600人以面對中國市場，到2020年製作團隊人數將可增加至千人。

問：今年展望為何？目前電影接單狀況如何？

答：前年大概15部電影，去年有17個電影和網劇項目，網劇有兩部，電影15部，所有項目平均收入都比前年超過20到30%。我認為今年狀況不會比去年差，電影將會做十來部，總收入會增加；由於大陸消費水平增加，看電影觀眾愈來愈多，也讓每部電影網路投入相關成本資源隨之增加，包括演員費用和製作成本，而隨著電影要求製作環節成本增加，相對我們的收入會跟著成長。

目前在大陸電影院有超過4萬多個螢幕，已超過北美和加拿大，有些電影公司可能選擇讓電影不上院線，反而在網路播放，稱為「網路大電影（簡稱網大）」，去年網大就有上千部。如果我們接網大後製業務，是一部部接，一部預算大概500萬元或再增加至700至1,000萬元，與不同製作方合作。

但若是網劇，一集預算就有300至500萬元，假如預算是500萬元，可能條件好的情況下有70萬元用於做特效，如果有30集、甚至50集，與一個製作方合作，就能有幾千萬元的收入，集數愈多，量愈多，前期工作流程可以設計更完整。

此外，我們建立的「數字資產」，比如影片中的森林大自然，不是拍出來而是我們後製做出來的，若是電影，做一次素材只能用一次，但網劇有一次素材，就可以套用在其他劇集上。

廣告製作 靈活調整

問：公司在廣告製作業務目前發展狀況如何？

答：廣告製作業務去年有成長，只是成長不到10%，不過我們電影業務成長五、六成，合併來看，當然廣告比例會愈來愈少，但是廣告不是沒得接案，我們也不會放棄做廣告製作，只是中國電影市場大，如果廣告也擴大，我們會忙不過來。

通常我們接廣告業務都是老客人，例如廣告公司、遊戲公司或導演，項目規模都比較大，像是大的廣告公司都是合作一年的量，我們目前有90%廣告業務在中國大陸或在東南亞，有很穩定的成長。

不過我們公司很靈活，如果電影很忙的時候，廣告的設備和人力用不到，就能用於做電影；廣告若特別忙的時候，電影也能挪作廣告，可以互相調用，這也是我們花了很多年設計的工作流程。我們的人才一開始也做廣告，因為廣告的技術細節要求高，一般來說廣告約30秒，濃縮精華，要將最好的內容都拿出來，所以從廣告再來做電影，對他們來說並不難。

至於今年廣告業務的成長狀況，如果廣告市場有成長，我們就會跟著市場成長。

問：公司在2016年結盟台灣的電影製作商影一製作所，投資合作大陸電影市場，與影一目前合作狀況為何？

答：影一是電影製作公司，目前都是推出台灣電影，現在也嘗試朝向大陸發展；這一年來，影一忙他們在台灣的項目，若未來有適合的案子，我們不排除與影一繼續合作。