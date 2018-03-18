磁吸210家廠商／「智慧城市」將登場 商機雙創新高

2018-03-18 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晶琳 ／台北報導



亞洲規模最大的物聯網應用展覽活動，2018智慧城市展將於27日展開。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

智慧城市將在下周二（廿七日）展開，今年主題是「以物聯網建設智慧城市」，將吸引卅三個國家，超過一百廿個智慧城市首長參加，共有二一○家廠商參展，可望吸引全球超過三萬人參加，參觀人數及國際買家都創下歷年新高。

因應全球人口往都市化聚集問題，加上科技快速發展，全球高度關注智慧城市議題，也驅動智慧城市周邊的研發投入及應用商機快速成長，而智慧城市中的節能、交通、醫療、節能及教育等每一種應用都將創造一種兆元商機及兆元產業。

根據市場研究機構國際數據資訊IDC預估，今年智慧城市相關技術開發的全球支出將達八百億美元，預估二○二一年，智慧城市相關技術開發支出將達一三五○億美元。

IDC預估，今年美國仍是智慧城市最大市場，年度支出預算達二二○億美元，中國大陸居次，智慧城市支出將達二一○億美元，預期未來五年美中兩國年複合成長率將逼近兩成。法人認為，台灣廠商切入開發智慧城市商機，不僅有助國內標案，未來更能瞄準海外市場。

國內智慧城市展開展在即，法人也看好可望帶動鴻海、中華電信、遠傳、大同、研華、台達電等相關智慧城市概念股成台股關注焦點。

法人表示，鴻海近年積極布局智慧城市，從網路基礎建設及應用端下手，積極攜手阿里巴巴、廣西建工集團等，布局智慧社區、商城、家居等。工業電腦研華近年積極搶進物聯網應用，並積極發展智慧醫療、零售等應用，台達電搶進智慧能源及智慧路燈等，光寶也打造智慧路燈等。

中華電信、台灣大遠傳及亞太電信積極布局，從通訊核心出發，建構智慧城市最基本的通訊需求，並攜手合作夥伴延伸到各種應用，網通廠中磊、正文則打造智慧城市相關應用通訊模組及感應器，積極搶進智慧城市商機。