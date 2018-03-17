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賴揆主持動工 155億北外環道打通南科動脈

2018-03-17 11:40聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

行政院長賴清德（右三）主持台南都會區北外環道三期動工典禮。記者吳淑玲／攝影
行政院長賴清德（右三）主持台南都會區北外環道三期動工典禮。記者吳淑玲／攝影
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行政院長賴清德今天出席「台南都會區北外環道路」三期動工典禮，全線有19公里，經費155億元，未來完工通車後，將成為台南市第4條東西向快速主幹道，可導引台南市區車流進出南部科學工業園區，從安平至南科只需15分鐘，賴清德表示，這條道路的價值不只是造價高，更因打通從新營南科永康到安平的交通動脈，解決南科塞車問題，可帶動高科技廠商投資意願，南科發展的好對台南經濟發展更有幫助。

台南都會區北外環道路在賴清德擔任台南市長任內，多次奔走中央爭取經費，賴清德說，今天心情很好，爭取多年，對台南很重要的北外環道最重要的三期工程要動工了，台南縣市合併後，在地理上有北都心是新營，中都心是以南科為中心，南都心是永康安平區，這條道路是可以打通三都心，對台南市民及外地民眾都可更加便利。

該工程將分4期開闢，第1期工程（西起南科聯絡道，東至高鐵橋下新化段道路）經費10.63億元，路線長約1.822公里，已在內政部98~103年生活圈道路交通系統建設計畫開闢完成。

第2期工程西起台19線鹽水溪溪頂寮大橋，東至安南區2-7號道路銜接第3期西段標工程）經費42.82億元，路線長3.9公里，目前由營建署辦理規劃設計中，經費已到位，很快就可動工。

第4期工程（西起安平區四草大橋，東至台19線鹽水溪溪頂寮大橋銜接第2期工程）經費78.6億元，路線長8.6公里，台南市政府已在辦理環境影響評估作業中。

今天動工的第3期工程，沿鹽水溪北岸，西起安南區2-7號道路（台江大道），東至第一期工程起點新市大洲產業道路，分成兩標來發包施工，其中由大洲排水往東，採鋼箱梁橋跨越國道1號高速公路後，連結到北外環道路第1期工程，全長2.682公里，工期為1155日曆天，預訂110年3月完工。

台南市長李孟諺以一個小故事說明北外環道的重要，縣市合併第一年，他在安平開會後要趕往新營辦公室，在車上睡了半小時以為已經到了，但司機說才剛要上交流道，台南市區到國道交流道都要花上半小時以上，北外環道開闢後可大幅縮短10多分鐘。

北外環道工程完工後將成為南科、永康工業區、創意園區、台南市區、科技工業區的新運輸走廊，可有效分散台1線永康路段、國道8號南科特定區路段及安南區之交通車流，提升南科特定區與台南都會區核心區的交通便利性，李孟諺進一步向行政院及內政部爭取，希望支持後續交流道及南科樹谷聯絡道路開闢，更有效解決南科8萬就業人口交通問題。

行政院長賴清德（中）主持台南都會區北外環道三期動工典禮。記者吳淑玲／攝影
行政院長賴清德（中）主持台南都會區北外環道三期動工典禮。記者吳淑玲／攝影
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行政院長賴清德（左四）主持台南都會區北外環道三期動工典禮。記者吳淑玲／攝影
行政院長賴清德（左四）主持台南都會區北外環道三期動工典禮。記者吳淑玲／攝影
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賴清德
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