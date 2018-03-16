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48小時蓋好一戶只花30萬 3D廉價屋今年問世

台資PCB製造海內外產值 今年估增4%

2018-03-16 22:32中央社 台北16日電

台灣電路板協會（TPCA）今天舉辦第9屆第3次會員大會，預估今年台資PCB（印刷電路板）製造海內外產值將成長4%；經濟部長沈榮津看好台灣電路板產業今年能邁向兆元規模。

今天大會在南方莊園舉辦，將近300名會員代表參加，由台灣電路板協會理事長、同時也是軟板廠嘉聯益總經理吳永輝主持，會後舉辦高峰論壇與慶祝晚宴。

出席大會的沈榮津說，去年PCB產業鏈站上新台幣9000億元的歷史新高，期勉台灣電路板產業在2018年能邁向兆元里程碑，共創台灣電子產業新榮景。

吳永輝表示，今年適逢協會創立20週年，首度舉辦20週年慶祝晚宴活動，感謝會員廠商支持下，會員家數不斷創新高；白皮書策略行動去年成果卓著，在工業局電資組的大力支持下，PCB智慧製造、軟板聯盟兩大國家型計畫正式通過，設備安全與設備通訊協定規範標準也同步於兩岸積極推廣。

吳永輝指出，2017年台資PCB製造海內外產值首次突破新台幣6100億元，年成長率達9.5%，今年預估將成長4%；今年不但是協會20週年，也是產業邁向下一個峰頂的元年，期許產業與協會一同成長，再創輝煌20年。

除報告年度工作計畫，台灣電路板協會在20週年紀念活動中，特別安排「正面迎接台灣PCB產業下一個新紀元」高峰論壇，另邀請產業貴賓針對「智慧製造」與「全球競合」進行與談，吸引超過300名以上產業代表與會。

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