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同欣電業績可望逐季成長至Q3 擬配息6元

2018-03-16 17:17中央社 台北16日電

同欣電總經理呂紹萍。聯合報系資料照
同欣電總經理呂紹萍。聯合報系資料照
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同欣電總經理呂紹萍表示，今年營運預期可逐季成長到第3季，四大產品線都有成長契機。同欣電擬配發現金股息每股6元。

同欣電今天下午舉辦法人說明會。

展望今年營運表現，呂紹萍表示，第1季由於季節性因素、新產品客戶調整庫存影響，營運展望趨緩，不過今年四大產品線都有成長契機，今年營運樂觀看待，預期營運可望逐季成長至第3季。

呂紹萍預期高頻無線通訊（RF）模組成長動能最強，光纖通訊客戶需求持續成長。陶瓷基板、混合積體電路模組及影像產品動能穩健正向。

在影像產品部分，呂紹萍指出，3D感測等新產品需求可帶動新一波成長，預期下半年需求顯現，預期紅外線影像感測器成長動能正向；中國客戶中階手機需求不錯。

在混合積體電路模組，呂紹萍指出，最大應用是汽車電子，占比近半，隨著汽車渦輪加壓引擎的壓力感測器應用需求顯現，今年成長看佳。

在LED陶瓷基板部分，呂紹萍表示，今年汽車頭燈應用、高功率雷射用基板動能佳，預期另有手機客戶需求推動。

毛利率部分，同欣電表示，今年首季毛利率預估落在正常區間，全年毛利率可達25%到30%目標區間，期待新產品推出後毛利率朝區間高標邁進。

同欣電擬盈餘分配現金股利每股4.97418968元，另外資本公積發放現金每股1.02581032元，合計擬配發6元。若以今天收盤價118元計算，現金殖利率約5.08%。

同欣電去年全年合併營收77.45億元，較前年80.57億元減少3.9%；去年全年合併毛利率24.5%，較前年24.8%微減0.3個百分點。

同欣電去年全年合併營業利益約11.61億元，合併營業利益率15%，較前年15.3%微減0.3個百分點；同欣電去年稅後淨利9.73億元，較前年10.25億元減少5%，去年全年每股稅後盈餘（EPS）5.91元，前年EPS 6.29元。

同欣電去年第4季合併營收19.94億元，較去年第3季20.97億元減少4.9%，年減1.3%；去年第4季合併毛利率28.3%，較去年第3季27.6%增加0.7個百分點，較前年同期25.9%增加2.4個百分點。

去年第4季同欣電合併營業利益3.79億元，合併營業利益率19%，較去年第3季18.7%增加0.3個百分點，比前年同期16.4%增加2.6個百分點。

同欣電去年第4季稅後淨利約3億元，較去年第3季3.83億元減少21.5%，比前年同期3.08億元減少2.7%；去年第4季每股稅後盈餘1.82元，低於去年第3季EPS2.32元，略低於前年同期EPS 1.9元。

同欣電毛利率
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