鐿鈦科技投資8.5億元 進駐中科園區

2018-03-16 12:05 中央社 台北16日電



中科園區。 聯合報系資料照 分享 facebook

國內微創手術器械零組件先驅鐿鈦科技公司，投資新台幣8.5億元進駐中部科學園區，將研發製造醫療微創手術器械及設備、航太加工設備及精密扣件。

鐿鈦科技股份有限公司投資8.5億元在中科后里園區設立分公司，營運3年後員工將達164人，建廠後每年估計投入超過2億元研發費用，對於國內經濟效益具有正面助益。

中部科學工業園區管理局今天發布新聞稿指出，中科擁有完整智慧機械產業聚落，目前配合政府5+2產業創新政策及前瞻基礎建設計畫，正推動「園區智慧機器人創新自造基地」等相關計畫。

中科管理局指出，鐿鈦開發的微創手術導航系統等技術，可應用於先進微創手術房進行AI遠端遙控手術，將大幅提升國內發展智慧醫材技術及整體能力，並提升醫療水準，符合政府推動智慧機械目標，希望未來結合園區廠商研發能力及技術，協助園區自造基地AI人工智慧的推展。

中科管理局表示，鐿鈦科技早年以生產製造精密扣件起家，藉由多年技術的扎根，已逐步轉型為高端精密金屬產品製造，目前專注於醫療器材產品製造，擁有多年替國際級醫療大廠代工經驗及技術、多項發明與新型專利，開發新式影像處理技術並採用獨特加工方法，透過醫材設計研發及生產製造能量的培養，研製高階醫材產品，除可提供國內民眾使用，還能提升國內先進醫療器材的自製能力及國內醫療水平。

中科管理局指出，鐿鈦公司研製先進醫材並開發新技術，預期可順利運用於骨科關節鏡手術，帶動醫療器材製造、光學產業、設計等上中下游的發展，有助建構完整國內內視鏡產業。航太產品製造部分，主要使用電化學加工法為引擎製造商加工零件，相關技術為國內首創。