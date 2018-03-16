群創號召企業抗空污 專家提議提高空汙費

2018-03-16 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



空污已經是台灣刻不容緩的生活問題，群創教育基金會董事長段行建號召「企業影響企業，全民抗空污」，結合產官學力量進行防治。

群創教育基金會於3月1日舉辦空污議題閉門會議，邀請詹順貴副署長等十位專家研討，獲得不少共識也做出很多建議，並將於3月17日舉辦空污公開論壇，預估將吸引2百多位專家與會。

有鑑於空污污染源因地而異，如何有效整治空污問題，眾說紛紜。段行建表示：「人民關切空污的聲音很大，但能夠自身去推動的力量卻太小，必須要靠政府公權力的執行才能有更大的成效。政府2025年能源轉型、空污改善目標已經訂出，然而各階段規劃與作法，應公開透明，並應考慮對人民健康的影響。」在十多位專家獻策下，有三點建議：

1.2019年PM 2.5目標降至18 μg/m3 (‭2016-2018‬三年降低18.2%)

政府應建立公開透明資訊平台，持續監測

有害空氣的自動監測技術雖有限制，但分析結果應透明公開是各界期望；然而各專家對於污染源的認定須先建立共識。成功大學吳義林教授表示，當大家集中關注PM2.5的同時，對人體更有害的臭氧含量，其實正在逐年升高；應針對多重污染物進行綜合管制並建立統一標準。而中山大學周明顯教授則認為現在大家最有感的是能見度，光化學污染物（霧霾）的成因主要是揮發性有機物（VOCs）和氮氧化物（NOx），因此燃燒排放及交通工具的排放應列為空污管制重點。

2.空污費應大幅提高

各界專家，包括環保署詹副署長皆支持提高空污費徵收，以經濟誘因促使工廠減排，詹順貴也呼籲社會各界支持該政策的推行。從環境工程觀點探討的中興大學莊秉潔教授更指出：「空污費應納入農林漁牧損失及國民健康影響的社會成本，至少應提高100倍。」

3.地方治理應因地制宜

空氣是流動的，各縣市的空氣品質會互相影響，不宜以縣市行政區為治理單位，而應有跨域的治理機制。環保署副署長詹順貴表示：考量到空污擴散距離，空污法修法中已有「好鄰居條款」的規劃，同時訂出固定污染源之指定削減和地方政府自治權限。而台大醫學院郭育良教授表示，個別污染物之重要健康影響及其經濟損失，以及多種污染物同時暴露之健康效應已可量測推算；而由於各區污染源不同，建議因地制宜設定污染源減量措施，整體政策方向則由中央主導。

身為光電產業領頭羊，群創一直以高標準自我要求，持續投入製程廢棄物收集、處理等空污防制，持續每年改善。群創希望透過公開論壇，凝聚產官學共識，企業攜手企業，與人民及政府一起努力發揮執行力，為台灣人民找回應有的呼吸權。