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鴻海小股東出席陸股投資要點說明會

2018-03-16 10:15聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

鴻海今天舉行陸股投資要點說明會，不少小股東一早前來活動現場準備進場聆聽鴻海的投資政策。

許多小股東前來聆聽說明會。記者鄭清元／攝影
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許多小股東前來聆聽說明會。記者鄭清元／攝影
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鴻海股東陸股

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