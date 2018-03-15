西門子發表 開放式物聯網雲端作業系統

2018-03-15 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台灣西門子總裁艾偉15日舉行開放式物聯網雲端作業系統MindSphere發表會，攜手全球和在地夥伴為台灣共構數位轉型、智匯永續的未來，受到台灣業界重視，共有台積電（2330）、友達、中鋼、台塑等200多家業者出席。

艾偉指出，斥資新台幣6,000萬元，在台中成立數位化體驗與研發中心，展示最先進工業4.0數位製造解決方案和最新工業物聯網科技發展，作為跟台灣業界分享交流的平台，預定9月或10月啟用，將工業4.0導入台灣，強化與台灣企業的合作深度。

艾偉強調，物聯網時代需要數位化來實現國家和產業升級。身為台灣長期可靠的科技合作夥伴，將持續提供經全球實證最先進的數位科技，協助台灣加速升級轉型，特別是透過西門子的開放式物聯網雲端作業系統MindSphere，協助台灣在製造生產、能源供應、交通運輸和建築等城市基礎建設全方位的數位化轉型。

因應面對數位化浪潮，西門子策略佈局並已具備全方位的數位化科技和產品組合。2017年西門子全球軟體和數位化服務的營收成長20%，並已躍升為全球前十大軟體企業。