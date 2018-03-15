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台大五姬「獸醫乃」消失7年 再次出現竟登上英媒

和碩2018上半年營運 年增率看升

2018-03-15 21:37經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

和碩（4938）2017年第4季毛利率、營業利益率與稅後淨利率，均較2017年第3季小幅下滑，其中毛利率創掛牌新低，主要是受到集團內零組件供應貢獻度較低與匯率等因素的影響，不過，執行長廖賜政表示，受到消費性電子與通訊產品需求帶動，2018年第1季的營運將優於2017年同期。

和碩今（15）日舉行法說會，並公布2017年第4季稅後純益37.25億元，季增2.4%，年減36.5%，2017年第4季每股純益（EPS）1.42元。該公司也公布2017年擬配發4元現金股利，以和碩今天收盤價76元計算，現金殖利率約5.26%。

和碩2017年第4季毛利率3.2%，季減0.2個百分點，營業利益率1.2%，季減0.1個百分點，稅後淨利率1.1%，季減0.1個百分點。該公司2017年稅後純益146.83億元，年減24.1%，2017年EPS為5.66元，並較2016年EPS7.5元下滑。

和碩財務長林秋炭表示，毛利率下滑，主要是受到集團零組件貢獻度較低、新台幣升值、旺季過度集中、產能利用率稍差，以及招工導致成本上揚等因素，影響到該公司2017年第4季的獲利表現。

展望2018第1季，廖賜政說，從該公司2018年1、2月合計營收年增20%來看，第1季將較2017年同期成長，需求比預期的好，樂觀看待2018年業績表現，主要是遊戲機、AR/VR、物聯網的智慧家庭等消費性電子產品的需求很強。

至於營收主力的通訊產品，廖賜政說，和碩也有競爭力，經過2017年的調整與布局之後，2018年仍有成長動能，目前看來，通訊產品需求仍在，而且很多新應用會刺激消費者需求，和碩將搭著市場一起成長，2018年只有IT的電腦產品業績會稍微下滑。

和碩2017年第4季，通訊產品占營收比重達67%，消費性電子產品占13%，電腦產品占12%，其他占8%。

對於2018上半年毛利率走勢，林秋炭說，影響毛利率有上述五個因素，其中在匯率因素，目前看來，新台幣無貶值的趨勢，因此，衝擊的趨勢仍在。至於集團內自家零組件的貢獻度，在上半年也不會有太大改善，因為仍在持續轉型，預期轉型的效益會在下半年顯現，屆時可以帶動毛利率上揚。

對於零組件漲價的衝擊，和碩指出，記憶體雖然漲價，供應吃緊，不過，主要是客戶指定，影響不大，至於被動元件等，有的是客戶指定，有的是專案，目前透過重新設計，降低使用數量，來降低衝擊。

和碩毛利率

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