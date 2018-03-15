林郭文艷：大同在智慧城市 專攻四大領域

2018-03-15 21:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同（2371）董事長林郭文艷表示，大同在智慧城市專攻「智慧微電網/農業/建築/交通」等四大領域，預期一至二年將有明顯的成果出來。

她說：「汽車從石油燃料邁向電動車發展，將帶動自動化、智能化龐大商機，大同集團將爭取系統、零組件的商機，結合旗下精英的車用系統、華映的面板顯示器、福華的通訊模組及大同的資源整合，爭取電動車這一大塊市場，看好商機可期。」

林郭文艷15日代表大同集團出席將於27日開展的2018智慧城市展前記者會。她指出，規劃以台灣智慧能源先驅之姿，從與民生息息相關的智慧微電網、農業、建築及交通出發，這也是智慧城市的關鍵四元素，將成為2018智慧城市展重要亮點。

她強調，大同在智慧微電網方面，將太陽能光電發電系統、智慧電表、移動式變電站及分散式電網整合亮相，提供台灣最完整智慧能源解決方案與服務。

大同擁有光電系統垂直整合服務，近年來，大同已經在屋頂、地面和埤塘建造了500多處的太陽能光電發電站，成為台灣屋頂型太陽能的龍頭。

智慧農業則以創新的農業運作法則及商業模式，大同從溫室生產到電商銷售一條龍，結合農業專用冷熱回收機組設備、搭配控制系統、病蟲害防治技術，以及產品經營智慧化的O2O購物平台e同購，展示出不同風貌的農業運作法則及創新的商業模式。

智慧建築以人為本的安全及健康照護系統，從智慧門禁、智慧停車管理、安全監控、家戶內之智慧家電及大同醫護的居家氧氣治療的智慧應用至建築中央監控系統，著重安全及健康二大重點。