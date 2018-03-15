欣興去年全年轉盈 淨利4.14億元

2018-03-15 21:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



PCB大廠欣興（3037）將於明（16）日召開法說會，今天先公告董事會後通過去年淨利約4.14億元，全年彌補前三季虧損後轉盈，淨利表現是近三年高檔。董事會並預計配息0.5元。

同時欣興也公告加碼投資黃石欣益興電子科技有限公司，總金額1350萬美元，並由由開曼群島孫公司SMART IDEA HOLDINGS LIMITED之自有資金，

透過薩摩亞孫公司UNIGREAT HOLDING LIMITED間接增資大陸公司，拓展業務發展。