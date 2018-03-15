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台大五姬「獸醫乃」消失7年 再次出現竟登上英媒

經濟部領軍 布建智慧手持裝置核心技術

2018-03-15 21:26經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

工研院副院長劉軍廷表示，智慧手持裝置與創新應用為台灣重要產業之一，我國廠商在2017年設計與製造3.7億支智慧手機（全球占比24.1%）、8,000萬個平板電腦（全球占比53%），在世界產業地位舉足輕重。

數年前，鑑於各國投入者眾、且創新技術不斷推陳出新，因此經濟部及研發法人經由內外環境分析及技術盤點，提出核心技術發展策略，聚焦智慧手持裝置最具價值之核心晶片、顯示螢幕、人機介面等三個關鍵零組件及創新應用，提出具未來性、創新性及差異性等競爭力的技術發展方向。

平板電腦智慧手機經濟部

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