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元創精密擬併襄陽元創 可望成汽車零組件新尖兵

2018-03-15 20:04經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

元創精密車業股份有限公司(3685)董事會決議透過第三地區公司向REACH GLORY INTERNATIONAL LIMITED（SAMOA）達榮公司購買襄陽元創汽車零部件實業有限公司100％之股權案，交易總金額為578萬美元，這項交易除了將挹注一年約6億元營收，並可望成為元創公司跨足大陸汽車零組件市場的最佳跳板。同時元創在眾多面板相關零組件廠中，成功轉型的最佳代表。

元創公司表示，襄陽元創已取得大陸主要汽車合資品牌的認證，立足點與競爭優勢相較其他同業為佳。透過本次投資，元創公司產業發展佈局正式跨入大陸汽車華中地區零組件市場，有其正面意義。

這項交易相對人達榮公司之母公司董事長為元創之監察人江明煌。

元創總經理張明弘表示，這項交易案隨後將送投審會審查，如果順利通過，可望在4月完成投資，也將認列合併營收。

元創精密除原有車用車用光學射出產品外，近來積極評估跨入其他車用零組件的相關生產事業，主要鎖定大陸市場。

元創公司指出，大陸車市銷售量雖然僅微幅成長，但因人口眾多，大陸市場仍是全球第一大車輛製造與銷售市場。若人均所得有所成長且加速城市化發展，後續車輛銷售潛力仍值得期待。因此公司經過審慎評估，透過此次投資正式跨入大陸汽車金屬零組件生產製造市場。

襄陽元創汽車零部件實業有限公司位於湖北省襄陽市，主要從事汽車相關金屬件之沖壓、銲接及模夾檢具之設計生產及銷售。襄陽元創公司目前已取得大陸主要合資品牌車廠認證，其立足點與競爭優勢相較其他同業為佳。

營收車市

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