可成斥資11億入股嘉聯益 強強聯手

2018-03-15 14:54 中央社 台北15日電



可成出資新台幣11.27億元，認購近3萬張嘉聯益現金增資，將成為嘉聯益最大單一股東。市場看好蘋概股上下游雙強聯手，嘉聯益今天股價彈升收在42.4元，漲幅逾5%。

可成今天凌晨代子公司可耀公告，認購嘉聯益現金增資案，以每股38元認購2萬9665張嘉聯益，總共投入11.27億元，持股比重達7.42%，將成嘉聯益最大單一股東，未來有機會爭取董監席次。

嘉聯益現金增資原預計每股發行價格40元，預定發行7萬6840張，可籌資約30.74億元，主要用來擴產、購置營運所需廠房和相關裝修，但近期國際股市震盪，現增價格又調降為每股38元。

可成為蘋果供應鏈的機殼廠，嘉聯益為台系軟板廠，打入蘋果天線軟板供應。可成表示，機構件與軟板同為重要零組件之一，對各項電子產品或元件邁入次世代的發展至為關鍵，未來兩者整合的需求與綜效將更為強烈與顯著；嘉聯益因應未來營運成長所需，積極擴廠並辦理現金增資以籌措資金；可成科技參與嘉聯益公司增資案，尋求強強結合並進一步合作開發，增加整體競爭力。

獲得可成銀彈奧援，嘉聯益今天股價強勢，終場收在42.4元，上漲5.34%，並爆出3.5萬張大量。（編輯：張良知）