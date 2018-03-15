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華碩ZenFone 5Q在台首發 爭台灣龍頭

2018-03-15 14:50中央社 台北15日電

圖截自華碩官網
圖截自華碩官網
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電腦品牌廠華碩今天宣布ZenFone 5Q智慧型手機在台首發上市，今年將挑戰台灣市場占有率超過20%、登上第一名，且20坪到30坪的區域型專賣店總數上看30家到50家。

華碩今年2月底於2018世界行動通訊大會（MWC）發表ASUS ZenFone 5Q，搭載前置雙鏡頭系統，另內建後置雙鏡頭系統，採用Qualcomm Snapdragon 630行動通訊平台、3300mAh大容量電池，即日起在網購平台、華碩專賣店上市，建議售價新台幣9990元。

華碩全球副總裁林宗樑在新機上市記者會表示，華碩董事長施崇棠曾提到華碩未來主要策略包括智慧企業（Smart Enterprise）、智慧產品與人工智慧等；去年華碩經歷組織重整，成果已浮現，今年華碩新手機提早到3月開賣，上市時間與世界級品牌同步甚至領先。

林宗樑說，ZenFone系列手機在台灣市占率保持前三名，但施崇棠對於華碩在台灣只做前三名不滿意，今年目標要邁向第一名。

華碩聯合科技行動通訊業務部業務副總經理黃立中受訪說，華碩手機今年在創新速度、上市時間、通路布建方面同步發力，每款產品都有明確特色提供消費者選擇。

黃立中透露，去年華碩售價1萬元以下的手機占台灣銷售比例較高、接近60%，今年1萬元以上手機占比可望提高到約50%；去年華碩在台銷量市占率約12%，今年目標將挑戰超越20%。

黃立中說，華碩已在台北三創生活園區開設約100坪大型專賣店，並陸續在南投縣、屏東縣等地開設占地約20坪到30坪的區域型專賣店，服務更多消費者；預計區域型專賣店總數將從去年10家增加到今年約30家到50家。

華碩智慧型手機

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