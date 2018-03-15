親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

托嬰中心重摔8個月大嬰兒 G奶女神熊熊坦承「姊姊開的」

無線充電規模達80億美元 未來每年呈倍數成長

2018-03-15 13:14經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

2018年無線充電進入爆炸性成長期，根據市調機構IHS iSuppli統計，2018年無線充電市場規模達到80億美元，呈現倍數成長，全球無線充電接收器及發送器市場，可望從2013年的2,500萬個成長到2023年的17億套。IC設計中凌通（4952）、盛群（6202）、迅杰（6243）、新唐（4919）受惠於無線充電應用面擴大，今年出貨量將倍數成長。

雖然近期外媒ZDNet傳出iPhone系列無線充電導致加速電池老化、減少壽命負面消息，但無損無線充電應用需求快速成長，根據IHS iSuppli統計，無線充電應用快速擴散，從2012年僅超過500萬台電子裝置搭載無線充電功能，倍數成長到2023年的17億套。

另一研調機構IHS Markit數據則顯示，2017年搭載無線充電的消費電子裝置出貨近5億套，年增40%，而消費者對無線充電技術的認知度在所有地區均超過80%，但2017年消費者實際使用無線充電技術的比重約只有29%。

全球兩大手機品牌蘋果及三星相繼導入無線充電功能後，預計2018年市場接受度會持續提升，2019 年可望達 10 億套規模，至2022年無線充電產品的出貨量將挑戰20億台，除了個人手機之外，包括消費、醫療、工業、汽車和公共部署等應用也將持續成長。

無線充電發射端相關晶片供應商今、明年兩年進入高速成長期，其中像是盛群原預估今年無線充電MCU出貨量約1,000萬顆，惟中國市場強勁需求超乎預期，方案商及代理商拉貨動能強勁，上半年即可達成千萬顆目標，上修全年目標至2,000萬顆。迅杰、新唐及凌通同樣感受到無線充電強勁需求，今年出貨量均呈現倍數成長。

無線充電盛群

相關新聞

宏碁商用市場傳捷報 伺服器銷售躍升第三

2018-03-15 13:35

中華電投資SJC2海纜 拓展亞洲布局

2018-03-15 13:29

智易歐洲標案Q2出貨 今年業績估勝去年

2018-03-15 12:31

太陽能回溫 供應鏈報價多數持平

2018-03-15 12:26

日月光結合二大智庫 加速智慧電網建置

2018-03-15 11:40

西門子發表物聯網雲端作業系統 共構台灣智匯永續

2018-03-15 11:35

中華電信投資東南亞日本二號海纜 拓展亞洲海纜布局

2018-03-15 11:34

鴻海FII上市想抽籤 小股東開戶不容易

2018-03-15 11:34

玉晶光強勢亮燈漲停 二線光學股勁揚

2018-03-15 10:44

晶電獲利有壓 外資喊賣目標價40元

2018-03-15 10:15

雲豹育成計畫 5年募資逾15億元

2018-03-15 09:49

鴻海攜手統一／每台設備…傳要上百萬元

2018-03-15 01:51

鴻海攜手統一／羅智先告白 我是郭董粉絲

2018-03-15 01:51

鴻海攜手統一／郭台銘憶當年 感念高清愿

2018-03-15 01:51

鴻海統一結盟 攻健康互聯網

2018-03-15 01:46

FII股票申購 小股東有機會

2018-03-15 01:43

砸2,000億 三星NAND在陸擴產

2018-03-15 01:32

力晶全方位轉型 拚重新掛牌

2018-03-15 01:25

記憶體殺價競爭...明年掀風暴

2018-03-15 01:16

朱立倫：培育電商專才 接軌國際

2018-03-15 01:14

阿里攜手新北 打造電商之都

2018-03-15 01:14

美中貿易戰 恐延燒台科技廠

2018-03-15 01:11

美保護主義高漲 國巨、環球晶受惠

2018-03-15 01:10

蝦皮攻B2C 推24h到貨

2018-03-15 01:02

二階踢鐵板 中科后里基地卡關

2018-03-15 00:33

華為台北體驗店 下月開幕

2018-03-15 00:05

宏達電U11空機 日本賣翻

2018-03-15 00:05

宏碁電競NB 強攻美國

2018-03-15 00:05

財經觀點／做好5件事 10年後你是AI龍頭

2018-03-14 23:35

FII後天申購說明會 超低調…

2018-03-14 23:25

顧立雄談FII：對台效應尚未明顯

2018-03-14 23:23

Facebook聯手貿協 培養台灣數位人才

2018-03-14 21:28

消保處呼籲關閉手機電信帳單付款功能 防帳款爆增

2018-03-14 18:53

美中貿易戰爭開打 郭台銘竟首先受惠

2018-03-14 16:17

遠傳 聚焦智慧城 鎖定物聯網、AI、新零售

2018-03-14 14:39

研華布局土耳其 插旗中東前哨站

2018-03-14 14:39

新北B2B電商高峰會10大網商決勝負

2018-03-14 14:39

鴻海+統一 合作智慧健康小站

2018-03-14 14:39

鴻海上季重登全球手機組裝一哥

2018-03-14 14:33
看更多

熱門文章

新台幣改版？ 楊金龍鬆口這些原因下會改版

2018-03-15 10:31

2017年六都房價下跌前十名 新北「林三淡」全入榜

2018-03-15 11:05

力晶250億聯貸案 16家銀行搶放款

2018-03-14 18:42

美中貿易戰 恐延燒台科技廠

2018-03-15 01:11

宏達電U11空機 日本賣翻

2018-03-15 00:05

銷售屢創佳績 進口車廠紛收回代理權

2018-03-15 01:02

記憶體殺價競爭...明年掀風暴

2018-03-15 01:16

第1架波音787 第3季交長榮航

2018-03-14 14:39

力晶全方位轉型 拚重新掛牌

2018-03-15 01:25

2017年台北豪宅王 六戶就賣了30億元

2018-03-14 15:53

談電價 經長沈榮津首度拋出「以價制量」說

2018-03-14 16:28

力晶250億聯貸 16銀行搶

2018-03-15 01:23

信義房屋：竹科客為換屋主力 首重這四點

2018-03-14 17:24

FII股票申購 小股東有機會

2018-03-15 01:43

鴻海攜手統一／每台設備…傳要上百萬元

2018-03-15 01:51

鴻海上季重登全球手機組裝一哥

2018-03-14 14:33

衛生紙開罰／業者：恐引發寒蟬效應

2018-03-15 00:26

主計總處發布1月薪資統計

2018-03-15 06:10

保時捷直營台灣 廣布經銷網

2018-03-15 01:21

經濟解析／公平會重罰大潤發 暗藏政府不能說的秘密

2018-03-15 09:32

光陽電動機車曝光 Gogoro：歡迎友善競爭

2018-03-14 18:11

國泰金攜手米其林 成台灣獨家官方金融合作夥伴

2018-03-14 17:52

蝦皮攻B2C 推24h到貨

2018-03-15 01:02

華航單走道機隊更新 何煖軒：年中定案

2018-03-14 21:01

今年房市329檔期不一樣 票房毒藥重出江湖

2018-03-15 10:29

光陽電動機車影片首曝光 電池規格與Gogoro不同

2018-03-14 17:26

銀行業注意了 金管會罰鍰上限擬提高到5000萬

2018-03-14 16:29

鴻海統一結盟 攻健康互聯網

2018-03-15 01:46

衛生紙之亂 大潤發遭罰350萬元

2018-03-15 00:24

三公銀薪酬 將脫鉤公務員

2018-03-15 00:49

砸2,000億 三星NAND在陸擴產

2018-03-15 01:32

鴻海攜手統一／郭台銘憶當年 感念高清愿

2018-03-15 01:51

大潤發曾遭公平會罰四次 「衛生紙之亂」罰鍰最重

2018-03-14 16:25

寶佳清理戰場 聚焦台新金

2018-03-15 00:49

長榮航7月開闢台北-清邁航線 每日一班

2018-03-14 16:05

銀行違規連續罰 可至上億元

2018-03-15 00:48

美保護主義高漲 國巨、環球晶受惠

2018-03-15 01:10

國泰金攜手台北米其林 將推客戶獨享活動

2018-03-14 17:38

陳俊聖：宏碁今年最大目標 拿下美電競筆電市占第一

2018-03-14 17:27

美麗華董座欠稅 禁奢令上身

2018-03-15 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top