無線充電規模達80億美元 未來每年呈倍數成長

2018-03-15 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



2018年無線充電進入爆炸性成長期，根據市調機構IHS iSuppli統計，2018年無線充電市場規模達到80億美元，呈現倍數成長，全球無線充電接收器及發送器市場，可望從2013年的2,500萬個成長到2023年的17億套。IC設計中凌通（4952）、盛群（6202）、迅杰（6243）、新唐（4919）受惠於無線充電應用面擴大，今年出貨量將倍數成長。

雖然近期外媒ZDNet傳出iPhone系列無線充電導致加速電池老化、減少壽命負面消息，但無損無線充電應用需求快速成長，根據IHS iSuppli統計，無線充電應用快速擴散，從2012年僅超過500萬台電子裝置搭載無線充電功能，倍數成長到2023年的17億套。

另一研調機構IHS Markit數據則顯示，2017年搭載無線充電的消費電子裝置出貨近5億套，年增40%，而消費者對無線充電技術的認知度在所有地區均超過80%，但2017年消費者實際使用無線充電技術的比重約只有29%。

全球兩大手機品牌蘋果及三星相繼導入無線充電功能後，預計2018年市場接受度會持續提升，2019 年可望達 10 億套規模，至2022年無線充電產品的出貨量將挑戰20億台，除了個人手機之外，包括消費、醫療、工業、汽車和公共部署等應用也將持續成長。

無線充電發射端相關晶片供應商今、明年兩年進入高速成長期，其中像是盛群原預估今年無線充電MCU出貨量約1,000萬顆，惟中國市場強勁需求超乎預期，方案商及代理商拉貨動能強勁，上半年即可達成千萬顆目標，上修全年目標至2,000萬顆。迅杰、新唐及凌通同樣感受到無線充電強勁需求，今年出貨量均呈現倍數成長。