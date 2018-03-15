偉詮電現金減資 每股退2元

相關新聞
宏達電U11空機 日本賣翻2018-03-15 00:05
宏碁電競NB 強攻美國2018-03-15 00:05
Facebook聯手貿協 培養台灣數位人才2018-03-14 21:28
消保處呼籲關閉手機電信帳單付款功能 防帳款爆增2018-03-14 18:53
陳俊聖：宏碁今年最大目標 拿下美電競筆電市占第一2018-03-14 17:27
美中貿易戰爭開打 郭台銘竟首先受惠2018-03-14 16:17
遠傳 聚焦智慧城 鎖定物聯網、AI、新零售2018-03-14 14:39
研華布局土耳其 插旗中東前哨站2018-03-14 14:39
新北B2B電商高峰會10大網商決勝負2018-03-14 14:39
鴻海+統一 合作智慧健康小站2018-03-14 14:39
鴻海上季重登全球手機組裝一哥2018-03-14 14:33
蝦皮24h購物中心上線 進軍B2C市場2018-03-14 13:32
微軟總部高階主管訪台 招手AI人才2018-03-14 13:16
郭台銘：鴻海沒拖欠貨款 別相信網路謠言2018-03-14 13:01
影／新電商有三要素 阿里研究院顧問梁春曉這麼說2018-03-14 12:56
郭台銘談樂活健康 自爆每日走萬步2018-03-14 10:53
鴻海攜手統一 百家小7設置智慧健康小站2018-03-14 10:17
台灣之星虛實並進 明年要盈2018-03-14 01:48
大廠出手 建構3D感測生態圈2018-03-14 01:31
雙通併購案 科技部分析：不影響台廠2018-03-14 01:31
3D感測二哥大併購 穩懋受惠2018-03-14 01:31
緯創 去年獲利 躍增31%2018-03-14 00:39
緯創零股發GDR籌資 搶高毛利訂單2018-03-14 00:39
博通併高通破局 科技部：對台廠利大於弊2018-03-14 00:03
純網銀 LINE還在研究階段2018-03-10 01:46
LINE在台推一站式電信服務2018-03-10 01:46
全球新科技需求翻倍 這些5G概念股最有看頭2018-03-08 11:32
微軟網羅菁英 攻AI應用2018-03-08 01:25
微軟帶頭 招募科技女將2018-03-08 01:25
聯發科結盟騰訊 強攻手遊2018-03-08 00:52
聯發科布局／跨兩岸跨行業 激盪火花2018-03-08 00:50
聯發科布局／強強聯手 軟硬優勢合體2018-03-08 00:50
佳世達放眼5G 打造聯合艦隊2018-03-08 00:49
佳世達砸23億 入股明泰2018-03-08 00:49
鴻海緯創 從對手變牽手2018-03-08 00:45
眼球爭奪戰 網路攝影機運用 5G第一役2018-03-08 00:44
鴻海領軍 組台美日鏡頭聯盟2018-03-08 00:42
康寧新玻璃技術中心 啟用2018-03-04 01:26
十科技加持 商務更聰明2018-03-04 00:39
熱門文章
房價跌三年租金卻連漲38個月 專家點出背後真相2018-03-14 09:34
郭台銘感嘆：孫運璿時代行政佳 沒缺電問題2018-03-14 10:38
郭台銘：鴻海沒拖欠貨款 別相信網路謠言2018-03-14 13:01
公銀高層人事底定 張鴻基接任彰銀總座2018-03-14 01:27
來回歐洲2萬元出頭！ 航空業搶客 歐美線大降價2018-03-14 01:48
業務員違法挪用7億保費 46家郵局半年內禁賣保單2018-03-14 01:27
3D感測二哥大併購 穩懋受惠2018-03-14 01:31
國營行庫薪酬制度與公務員脫鉤 行政院同意了2018-03-14 13:16
力晶250億聯貸案 16家銀行搶放款2018-03-14 18:42
中鋼去年送黑熊傘忙翻 今年改送民生用品2018-03-14 08:52
不用再跑郵局！ 發票中獎可直接在超商領現金2018-03-14 01:29
最低工資法草案 勞動部長：年底送政院2018-03-14 01:33
統一羅智先：我是郭董最忠實的粉絲2018-03-14 10:46
國泰產和LINE合作 9項車險變更線上搞定2018-03-14 10:52
紅白帖要課稅？ 財政部長：婚喪喜慶禮金無課稅可能2018-03-14 11:02
星宇航空遞件申設航空公司 可望2020年開航2018-03-14 12:26
第1架波音787 第3季交長榮航2018-03-14 14:39
鴻海上季重登全球手機組裝一哥2018-03-14 14:33
談電價 經長沈榮津首度拋出「以價制量」說2018-03-14 16:28
降價吸買氣比一比 頂埔站交易年增五成最強2018-03-14 10:43
海外收入逾百萬 須計入基本所得2018-03-14 01:29
鴻海攜手統一 百家小7設置智慧健康小站2018-03-14 10:17
蝦皮24h購物中心上線 進軍B2C市場2018-03-14 13:32
光陽電動機車曝光 Gogoro：歡迎友善競爭2018-03-14 18:11
台灣之星虛實並進 明年要盈2018-03-14 01:48
銀行業注意了 金管會罰鍰上限擬提高到5000萬2018-03-14 16:29
大廠出手 建構3D感測生態圈2018-03-14 01:31
體驗台灣之美 英郵輪首次來台跳島旅遊2018-03-14 01:48
2017年台北豪宅王 六戶就賣了30億元2018-03-14 15:53
大潤發曾遭公平會罰四次 「衛生紙之亂」罰鍰最重2018-03-14 16:25
寶佳拉攏外資 抗衡台新金2018-03-14 01:27
名家觀點／顛覆管理思維 學學貝佐斯2018-03-14 01:23
長榮航7月開闢台北-清邁航線 每日一班2018-03-14 16:05
光陽電動機車影片首曝光 電池規格與Gogoro不同2018-03-14 17:26
郭台銘談樂活健康 自爆每日走萬步2018-03-14 10:53
壽險投資國際板債 將限縮2018-03-14 01:27
雙子星招商 17團隊有興趣2018-03-14 01:38
36家台灣必比登推介 14家免發票、2家未稅籍登記2018-03-14 11:34
台新金今年股息 0.53元起跳2018-03-14 01:27
陳俊聖：宏碁今年最大目標 拿下美電競筆電市占第一2018-03-14 17:27
留言