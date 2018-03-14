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網路電視平台OVO 推新品B6機上盒

2018-03-14 22:55經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

網路電視平台 OVO推出旗艦電視盒 B6，在燦坤、momo、PChome、Yahoo 等各大通路銷售。內建包括民視、中視、華視無線台，以及民視新聞、中天新聞、公視戲劇等合法的18個無線頻道。

OVO 的B6機上盒去年創下預購超過1800台、500 萬元業績，新品上市，原本搭配的付費產品「頻道自由選50台 $99」，從原本88個頻道新增中天新聞、中天綜合、空中英語教室、Smart 知識台與中華財經台，可選頻道增加到 93 台，全餐「頻道豪華餐93台」也僅需要168元。

電視機上盒

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