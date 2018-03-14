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亞太電信 搶進智慧健康生活

2018-03-14 16:11經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

鴻海科技集團及統一集團雙方的健康公益基金會，共同於100家7-11建置100台「H2U健康ATM」智慧健康小站，亞太電信表示，其網路傳輸規劃由亞太電信及富鴻網協助提供，未來，民眾到這100家7-ELEVEN門市量測時，其個人健康數據即透過亞太電信網路傳輸儲存於雲端，即時更新個人健康資訊，讓民眾隨時可以「門市量，手機查」，輕鬆掌握健康生活。

亞太電信表示，為推動亞太電信智慧健康生活，將結合永悅健康管理顧問公司，分階段推出服務，第一階段包含，永齡健康及千禧基金會攜手幫民眾做智慧健康管理，亞太電信及富鴻網協助規劃100家7-ELEVEN門市建置「H2U健康ATM」之網路需求。

亞太電信表示，亞太電信除守住用戶荷包，更護住用戶健康，未來將與永悅健康管理顧問公司合作，除了在部分亞太門市設置「H2U健康ATM」讓來店的既有客戶及新客戶實際體驗外，亞太客戶亦能以優惠價格享有永悅健康管理顧問公司提供的健康規畫及專家服務，此外，亞太電信可協助「H2U健康ATM」會員之相關服務，及提供月租門號搭配優惠專案。

未來，亞太電信用戶只要到有裝設「H2U健康ATM」的便利商店或亞太電信門市，均可隨時量測個人健康，並透過手機App或專家客服提供最佳之健康生活及飲食規劃，讓用戶除了享受便利的通訊服務，亦能擁有健康智慧生活。

亞太電信ATM健康管理

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