電池正極材料原料商 生產硫酸鎳為主

2018-03-14 14:03 中央社 台北14日電



美林科技論壇邀請電池正極材料上游化學原料供應商美琪瑪國際與會，引起市場討論電動車帶動電池需求議題。美琪瑪國際與另一家業者康普都選擇硫酸鎳最為主要產品。

業者表示，所謂鋰電池的正極材料當中，採用了鈷、鎳和錳，因為鈷價高漲，不少廠商研發電池時提高鎳的比重，但電池仍維持既有的水準，而電池正極材料廠的上游化工廠，則負責提供硫酸鎳、硫酸鈷原料。

美琪瑪國際評估，近年鋰電池正極材料原料硫酸鎳、硫酸鈷產量約以20%至30%快速成長，產線配合客戶需求擴充。

康普指出，現有3條硫酸鎳產線，月產能2700噸。