聯發科P60 PK 高通S660晶片 P60技高一籌勝出

2018-03-14 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



OPPO R15智慧型手機將P60與驍龍660雙處理器本版併推，兩強PK較勁意味十足，不免讓外界將此兩款晶片做一比較，根據處理器跑分網站GeekBench顯示，聯發科性能跑分上勝出高通，尤其聯發科NeuroPilot的運算架構可最大化手機運作效能與功耗表現。

被聯發科視為上半年業績秘密武器P60晶片，成功搶下OPPO R15灘頭，進一步瓜分高通原本份額，不過OPPO推出雙處理器版本，似乎有意讓兩強一較高下，根據GeekBench跑分網站顯示，聯發科P60在單核跑分為1,524分，多核則為5871，而高通驍龍660單核1,597分，多核跑分在5,670分，顯示聯發科在多核心執行時，效能勝出高通。

P60採用8核心大小核架構，內建4顆ARM A73 2.0 Ghz處理器與4顆ARM A53 2.0 Ghz處理器，採用台積電12奈米FinFET製程工藝，是目前聯發科P系列功耗表現最為優異的系統單晶片。

相較於上一代P系列產品Helio P23，P60整體效能提升12%，執行大型遊戲時的功耗降低25%，顯著延長手機使用時間。由跑分可看出聯發科P60晶片主打中高階機型，針對中國市場講求高性價比客戶量身打造。

另外，時下最夯的AI功能，聯發科首次將NeuroPilot AI技術放入智慧型手機，可協調CPU、GPU和APU之間的運作讓AI應用程式執行順暢無礙，並最大化手機運作效能與功耗表現，廣泛支援市面主流的AI架構，包含TensorFlow、TF Lite、Caffe、Caffe2，讓開發者能夠基於P60平台輕鬆快速地將各種創新的AI應用推向市場。