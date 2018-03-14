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遠傳參加2018智慧城市展 搶攻三大商機

2018-03-14 12:05經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣物聯網年度盛會「2018智慧城市展（Smart City Summit & Expo）」將於本月底27日至30日盛大登場，展覽規模將更擴大，並邀集海外城市首長來台交流智慧城市發展經驗。向來扮演國內資通訊創新領導者的遠傳電信，將以「智慧物聯 無限遠傳」為主軸，聚焦「物聯網、AI、數位轉型／新零售」三大重點趨勢，展出「智慧城市 物聯生活」、「智慧城市AI+」、與「智慧商店」三大主題情境區，結合創新的AR展示，完整呈現遠傳電信接軌國際、實現在地化與產業化商機的整合能力。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信深耕物聯網與智慧城市領域多年，積極佈局5G與NB-IoT新技術發展，繼去年底啟動國內第一個「物聯網生態圈」，成為全台第一家NB-IoT服務正式商轉的電信業者後，今年初又獲選為微軟在台「AI研發中心」的首位電信業合作夥伴，展現遠傳積極引領國內產業轉型升級的決心，我們也將持續攜手國際大廠與各產業夥伴深度合作，為企業與公部門帶來創新的服務模式與成長動能，為大眾帶來更便利的智慧生活。

呼應智慧城市展年度主題「以物聯網建設智慧城市」，遠傳將展出多項與政府公部門息息相關的物聯網及大數據應用，包含智慧路燈、智慧停車、環境監控、大數據人潮解析、智慧城市儀表板等，並將與重要合作夥伴共同展出多項AI創新應用，協助政府公部門解決交通、空氣品質、公共安全與城市管理等問題，一同打造更智慧、更安全的未來城市。

此外，針對餐飲、零售業頭家，遠傳也將展出「頭家輕鬆配」一站式的數位化工具及O2O解決方案，協助中小企業及新創店家快速躍升數位化企業，整合多元支付、AI、智慧商情分析等應用，打造最佳客戶體驗，成為邁向新一代智慧商店乃至無人商店的基礎。

遠傳電信智慧城市物聯網

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