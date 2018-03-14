myVideo 零元搶市 吸引310萬次觀看

2018-03-14 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大哥大旗下OTT影音串流服務平台myVideo年初推出「0元專區」，迄今觀看已突破310萬次，不僅帶動進站人數較去年同期倍數成長，App更勇奪Apple Store、Google Play商店的分類排行榜冠、亞軍，並躋身免費下載榜前10名。

myVideo App累積下載超過300萬人次。myVideo宣布包括奧斯卡金像獎最佳動畫片《動物方城市》、《變形金剛5：最終騎士》、韓國同步熱門跟播韓劇《那個男人吳秀》、《Misty》、台劇《獅子王強大》等熱門影片也加入「0元專區」陣容，3月27日也將直播富邦悍將棒球隊開幕戰，讓用戶一手掌握電影、戲劇、體育賽事。

根據資策會統計，台灣民眾一周平均花7.3小時瀏覽線上影音，其中超過四分之一消費者一周內觀看超過12小時，可見民眾線上觀影需求頗高。myVideo觀察，免費盜版電影雖夯，卻也常發生播放速度不穩、畫質不佳、聲音忽大忽小、字幕翻譯錯誤等諸多令人詬病處。

myVideo1月底宣布，於電腦版、App、凱擘大寬頻及台灣大寬頻數位機上盒等平台同步推出「0元專區」。有別於其他影音平台免費影片多為年代久遠老電影，myVideo「0元專區」誠意十足，一上線就推出《神力女超人》、《吃吃的愛》等熱門院線電影招待用戶免費看，並推出杜比環繞音效、多國字幕、多國發音選擇等服務，讓用戶體驗更上一層樓外，還有幼兒頻道、動漫頻道等多達上百部精彩影片。