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台南孝警為養家累垮病逝 辦公桌上一張紙條讓同仁鼻酸

就近合作 竹科盼大企業進駐新創基地

2018-03-12 17:46中央社 台北12日電

竹科學工業園區管理局設有「竹青庭」場域，提供新創團隊有個基地，完成創業夢想。局長王永壯今天說，未來希望仿照國外，找大企業進駐基地，可就近談技術合作或投資。

竹科管理局推動青年創新創業，2015年在矽導研發中心打造專屬場域「竹青庭」，總計已吸引約200多支新創團隊進駐，並有超過100多支團隊順利創業成功。

竹科管理局長王永壯今天向中央社記者說，竹青庭提供年輕人圓創業夢的機會，為了提升誘因及實質幫助，他曾到國外新創基地了解別人做法，發現像是微軟、GOOGLE等大企業都會進駐新創基地，當新創團隊有吸引人的技術或商品時，就能立即投資、合作，成為生態系統，讓新創產業蓬勃發展。

王永壯指出，台灣不能落於人後，未來目標就是要增加竹青庭場域的新創團隊，研擬建置浴室、免費食品供應等服務，讓他們感受到家的感覺，近期也會找管理局同仁前往國外考察，希望大企業也能進駐竹青庭，達到正向的循環，對於新創團隊絕對利大於弊。

竹科竹青庭場域除了以優惠價格提供獨立辦公空間給新創團隊外，還有免費矽導商務中心行動辦公桌、會議室、3D列印等設施，管理局也會定期舉辦人才培訓、研討會、創業論壇等課程，並與會計師、律師事務所合作，提供免費諮詢服務。

創業竹科

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