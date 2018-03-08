台灣四大面板廠擺脫連6年衰退 7年來首見成長

2018-03-08 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 詹惠珠 ╱即時報導



根據光電協進會統計，2017年12月台灣四大面板廠全數公布全年業績，當年度業績數字明朗化。全年營收總額比去年度增長7％達7287億元，脫離自2011年來連續六年衰退，於2017年首見成長。

台灣面板廠商經過了數年辛苦努力的經營，終於在2017年繳出了一張漂亮的成績單。環顧目前全球面板產業，可說是已經邁向成熟的地步，也因此未來必定是走向全球的競爭關係。面板業與半導體業同是高資本化與高科技術密集產業，若是沒有持續大量研發與投資，未來的競爭力就 值得擔憂。

從2017年初開始，液晶面板價格穩定地保持高價，每家公司的營收都上升。由於電視機用大尺寸面板供貨持續看緊，特別是上半年成功地持續高單價，四家公司的營收直到八月份為止比去年同期好。但由於自9月份以來價格下滑，營收低於去年同期。而在12月 份單月轉好。

至於產量，隨著朝面板大尺寸發展，不易以平均尺寸進行比較。但四家公司除了把凌巨科技賣掉的中華映管的中小尺寸之外， 2017年都超過了2016年的業績，台灣四大面板廠總產量在大尺寸達2億3千萬片，中小尺寸近11億9千萬片。

展望2018年，若年末面板價格隨著中國10.5代線大尺寸新廠的營運而產生供過於求的趨勢，面板價格將開始進入逐步下滑階段。