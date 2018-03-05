明新科大與新漢產學合作 培訓智慧校園種子教師

2018-03-05 19:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



明新科大5日與新漢簽署產學合作MOU，由林啟瑞校長(左)與林茂昌董事長代表雙方出席簽約儀式。明新科大／提供 分享 facebook

明新科大今（5）日與工業電腦大廠新漢（8234）簽署產學合作，共同培訓智慧校園教學的種子師資。由明新科大林啟瑞校長與新漢林茂昌董事長分別代表簽署合作意向書，並啟動智慧校園種子師資訓練課程。藉由意向書的簽訂，加強雙方的資源交流與人才培育，讓物聯網教學種子能紮根於明新科大，進而萌芽擴散於業界。

明新科大校長林啟瑞表示，明新科大持續提升教學品質，鼓勵教師做跨領域的創新與研習。本次研發處辦理智慧校園種子教師培訓計畫，包含工學院、管理學院、服務產業學院及人文社會學院皆有老師代表參加。與新漢合作智慧校園種子師資的培訓，就是將產業技術融入校園，讓產業實務在技職教育裡紮根。

林啟瑞說，除了優良的師資，明新科大學生表現優異，剛在3日舉辦的2018美國工程師學會(ASME)學生競賽(SPDC)中，擊敗台、清、交、成、與北科大等國立大學的多隊勁旅，囊括了第一名與第二名榮譽，展現明新科大智慧機械人的教學成果。

新漢董事長林茂昌表示，為強化產業界物聯網相關領域人才培養，選定與明新科大合作，辦理機器人與物聯網(IoT)等相關培訓課程，由業界實務面來推廣物聯網知識，培訓種子師資，來落實產學合作，縮短學用之間的差距，一系列的課程將從物聯網知識開始，再進階到特定產業，培訓範圍涵蓋人工智慧、大數據、自動化、行動生活和資安等。

明新科大研發長張榮正指出，與新漢合作辦理的智慧校園種子教師課程，從3月5日開始將進行超過150小時的培訓研習，系列課程規劃包含有，商業自動化與物聯網、工業自動化科技之應用與發展趨勢、生技醫療與長照商機創新創業、物聯網如何與血液透析量測結合，以及機械手臂於生技醫療應用案例分享。