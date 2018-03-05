閱讀秘書／ASIC與NRE

客製化晶片（ASIC）是指依特定用途而設計的特殊規格晶片，具有運算效能較高、大小符合需求，較為省電等優勢。

近年來人工智慧（AI）、深度學習等新終端產品需求增加，帶動ASIC需求同步成長，成為市場關注焦點。以目前最夯的比特幣挖礦機為例，全球最大比特幣挖礦機製造商比特大陸，其挖礦機晶片就是一種ASIC設計。

NRE則是「客戶委託設計」。以創意、智原等矽智財廠商為例，主要是針對一項產品接獲客戶訂單之後，開始進行研究、開發、設計和測試某項新產品，對客戶收取的費用，後續該案邁入量產後，則有更大筆的利潤回收。