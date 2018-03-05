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唐綺陽本周星座運勢：水瓶財運佳 天蠍事業有斬獲

手機產業進化 帶旺PCB廠

2018-03-05 05:20經濟日報 李鎮宇

國際市場此波反彈到上周又陷入膠著，兩項因素目前干擾市場，包括美國聯準會主席鮑威爾首度國會聽證談話，美國總統川普宣布對鋼鐵及鋁業課徵保護性關稅，市場對貿易戰預期升溫，美股連三天下跌，且跌幅有擴大跡象，短期國際市場回測第二波再測底的可能性極大。

鮑威爾2月底首度赴國會聽證，市場對新任主席於國會發言以鷹派解讀，今年升息預期回溫至3~4碼，加上3月中美國升息在即，市場隨即回檔，不過，鮑威爾又於參院發言以淡化鷹派色彩，指薪資數據並未顯示美國景氣過熱，但目前美元稍偏強，如先前預料短期市場將測底，後續觀察9日美國公布2月非農就業數據，包括新增就業人數及薪資增長率；此外為21日聯邦公開市場委員會（ FOMC）會議公布的利率點陣圖。

此外，4月起將陸續公布美國企業第1季財報，建議以平衡多元方式布局全球及新興市場，積極者可以布局中國Ａ股，保守者則可以加碼新興債。衛星部位可以逢低分批布局天然資源、美小、俄羅斯、日本、金融等相關標的。

有關貿易戰方面，川普的鋼鐵及鋁業課徵保護性關稅，為對進口鋼鐵課徵25%、鋁製品10%，市場憂心貿易戰可能一觸即發，惟我們研判此舉是在為目前正在美國訪問的中國中央財經領導小組辦公室主任劉鶴施壓，以增加中美貿易問題的談判籌碼，全面貿易戰開打機率仍低，小型貿易戰機率則升高，但初步研判對全球景氣影響有限，美中貿易戰升溫之際，預料美國小型股相對表現較佳，建議可適度逢低布局。

回到台股，市場對川普貿易戰預期升溫，台股隨美股回測低點，本波反彈嘗試挑戰月線反壓未果，目前已跌破季線，外資尚未回流，而內資亦未積極進場，預期指數測底不破低點後，將在10,500~10,900盤整。

投資方向，長線保護短線為要，往年MWC展為非蘋品牌廠的年度盛事，觀察品牌廠釋出規格不難發現，延續全屏幕概念將是重要未來趨勢，新機螢幕尺寸由5.5”~6”上移至5.7”~7”區間，且採用更多臉部辨識、虹膜辨識等生物辨識應用，另外雙鏡頭、防水導入機種也持續增加。

總體來看，MWC新機規格仍以全屏幕為高階手機主流趨勢，國內如易華電以切入多家供應鏈，而iPhone X的FaceID吸引全市場目光，2018年可望看到更多手機廠導入臉部辨識功能，此外，手機大廠持續進行AR/VR技術研發，未來前三後三鏡頭趨勢更加明確，拓展三五族磊晶及鏡頭廠應用，大立光、穩懋、精材等等可望受惠。

此外，2017年底開始，更多手機品牌往自製晶片並導入AI技術，展現更多語音助理等軟實力應用，高速運算需求增加，加上全屏幕趨勢及更大面板尺寸採用下，今年智慧機勢必採用更高容量的電池，而相關上游PCB板廠也將受惠電池板面積增加，軟硬結合板供需持續緊俏，以華通、燿華為受惠股。

（作者是台新投顧總經理）

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