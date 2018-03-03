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嘉義燈會 中華電4G網速奪冠

2018-03-03 01:43經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

中華電信於全台燈會期間投入大量的設備資源與人力，提供最佳的行動網路服務體驗，讓4...
中華電信於全台燈會期間投入大量的設備資源與人力，提供最佳的行動網路服務體驗，讓4G網路又快又穩。 中華電信／提供
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2018年台灣燈會在嘉義舉行，大批民眾以手機直撥、打卡或是線上即時分享，推升行動寬頻數據用量成長十倍，中華電信網路資源強力進駐，擴充既有網路設備，增設最新型高效能基地台，提供4CA及5CC服務，現場4G網路速度直衝第一。

今年台灣燈會，重頭戲主燈「忠義天成」於昨（2）日元宵節晚間7時許正式點亮，邁入活動高潮，主燈開燈儀式與燈光秀吸引大批民眾參與，尖峰時段手機傳輸量也爆增。

今年全台大型燈會活動期間最長達一個月，並遍布全台各縣市。中華電信觀察，燈會活動的晚間7點至9點之間，為各地燈會行動寬頻流量的尖峰時段，周末晚間流量更高。

中華電信表示，在全台十大燈會活動的主燈區，或是人潮最多的上網熱區測得最高網速達44至264 Mbps，中華電信的破百網速大幅領先。

中華電信表示，為了讓客戶於全台燈會期間都能享有最佳的行動上網體驗，今年1月起即針對全台燈會及周邊熱門景點等人潮聚集處，大量擴充網路設備，投入數百名工程人員監控，包含台北、平溪、桃園、台中、南投、彰化、嘉義、高雄等各大燈會活動，確保客戶行動通話、上網都順暢，精彩賞燈不間斷。

中華電信表示，縝密的行動網路設備布署，於各大燈會提供又快又穩的行動網路品質，昨日更在嘉義現場主燈前實際測試，4G網路直衝第一。

去年中華電信加碼建設行動網路，4G基地台數成長四成，搭配全台唯一4CA服務，讓網速再提升，持續精進的網路服務品質，已普獲各界肯定。展望今年，中華電信將持續衝刺行動網路服務品質，以涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的優勢，提供客戶最可靠的行動服務。

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