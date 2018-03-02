親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

會計師看時事／認知AI 提升競爭優勢

2018-03-02 02:58經濟日報 鄭興、李威

人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 並非一門新學問，伴隨電子計算機的發明，讓機器不僅執行指令還能進一步學習人類的思考，但囿於種種資源的限制，總難以擴及真正的實務應用。

然而，近年來資訊科技大躍進，無論硬體運算效能或演算法的精進等，讓人工智慧的想法總算能順利落地，不僅成為熱門議題，更是許多企業視為下一個創造競爭優勢的機會。

在舉世皆AI的風潮下，國內企業當然難以置身事外，但必須先理解AI技術的範疇，方能後續評估其所帶來的價值：執行過去必須由真人才能完成的工作，並可如人類般使用五感收發資訊且從中解讀與分析，即所謂認知科技（cognitive technology）的意涵。

認知科技經常運用的技術包含流程機器人(robotic process automation, RPA)、機器學習(machine learning)、自然語言處理與生成(natural language processing/generation, NLP/G)、深度神經網路(deep neural networks)，其中RPA是目前最廣為應用的技術。

企業亦可將上述技術做不同組合，應用於產品或服務的加值及創新、流程的檢視與改善、洞察力的提升等三大企業營運領域。

首先，新技術的應用可帶動產品或服務的加值及創新。奠基於既有的產品或服務，導入新技術產生加值的綜效；或是採取顛覆性的創新思維，開發新產品、新市場或新客戶，為公司尋求另一階段的成長動能。

其次，藉由認知技術檢視與改善流程。流程機器人能提升執行效率且避免人為介入造成的錯誤，同時可強化反饋能力、提高訊息判讀的精確度等，讓採行的企業改變既有費時或重工的運作方式，有效降低營運成本，甚至提升客戶滿意度。

再者，從結構或非結構的資料中提升分析的精準度。在結合機器分析後，突破過往單純仰賴人力難以發現的洞見，據此提升對未來營運表現的預測能力，得出最佳決策，這也是企業預期採用認知科技所帶來的效益。諸如貸款核保、舞弊偵防或臨床診斷等，皆為實務上常應用的例子。

從上述的應用領域及其預期效益，可得知認知科技的發展並非以取代人力、甚或削減工作職缺為目的。反之，認知科技是以擴增人力(augmented workforce)的概念，重新定義工作，讓人力能配搭系統的優勢，以提高效率及達到效果為首要目標。

然而，目前市場上具備此項專業的人才數量低於企業實際需求。

因此，就短期規劃而言，與外部研究機構或外部諮詢顧問合作，藉以培養內部人員，或許為有效的解決方案；但就長期而言，必須仔細檢視企業本身需求，並盤點企業能力，釐清短、中、長期的AI發展規畫，連結整體經營策略與營運模式，回歸上述應用之三大領域，實為公司穩定發展並創造競爭優勢的契機。

（作者是勤業眾信管理顧問公司總經理、協理）

人工智慧機器人義工
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

泛鴻海金雞 啟動掛牌潮

2018-03-02 00:56

亞馬遜雲端 牽手是方

2018-03-02 00:56

電信業唯一 遠傳參與國際區塊鏈聯盟

2018-03-02 00:56

鴻海集團海內外掛牌 郭董有盤算

2018-03-02 00:56

鴻海上雲端 樺漢吳惠鋒督軍

2018-03-02 00:56

MWC閉幕 今年安全警戒全面提升

2018-03-02 00:09

宏達電Vive Arts計畫 各國藝術家勇於嘗試新科技

2018-03-02 00:09

燦坤促銷 搶開學商機

2018-03-02 00:03

精成科攻車用 入股日商ELNA

2018-03-02 00:03

消費者愛舊機 蘋果、三星很頭痛

2018-03-01 23:45

智慧手機都長太像 頂尖廠商瞄準AI

2018-03-01 23:40

財經觀點／AI是新電力 創造新的人才庫

2018-03-01 23:09

廣告不實挨罰 台灣之星將提行政訴訟

2018-03-01 22:23

友達招募千名跨領域創新人才 祭出新鮮人預聘方案

2018-03-01 18:03

蘋果新機若採外掛觸控 宸鴻業成估建新產線

2018-03-01 14:35

南亞科 攻10奈米製程

2018-03-01 14:30

「危機當轉機」 沈振來愛運動正面思考

2018-03-01 14:30

5G來臨 沈振來：未來2年是華碩關鍵

2018-03-01 14:30

研調：智慧音箱帶動 兩岸PCB產值估年增4%

2018-03-01 14:08

美商擬裁員3% 台太陽能廠關注歐洲回溫

2018-03-01 13:42

是方宣布 提供AWS Direct Connect服務

2018-03-01 13:17

沈振來任華碩執行長十年 愛運動、正向思考、重視轉機

2018-03-01 13:16

沈振來專訪：未來兩年是華碩關鍵

2018-03-01 13:11

亞馬遜攜手是方 AWS服務在台灣落地

2018-03-01 13:00

元晶40億元電站標案到手 模組也吃補

2018-03-01 12:37

南亞科防挖角 砸現金祭500人留才方案

2018-03-01 11:34

強信-KY今年業績看增逾2成 再拚新高

2018-03-01 11:24

華碩今年手機起飛 出貨低標1200萬支

2018-03-01 10:26

共信與台大合作 啟動新藥二期臨床試驗

2018-03-01 09:10

智慧經營／劉柏園真誠商道 贏得「天堂」

2018-03-01 00:04

「新製造、新外貿」重新定義傳統供給、需求模式

2018-02-27 16:07
看更多

熱門文章

第一金擺脫慶富案 股利發放擬逾6成

2018-03-01 18:50

大台北都更一輪需1,400年 九成屋主這輩子等不到

2018-03-01 10:17

北市房價漲幅不合理！ 地政局直言：政府帶頭炒房

2018-03-01 13:15

漏報26筆逾千萬大額通貨交易 土銀被罰100萬

2018-03-01 16:59

罹癌後可再保醫療險 國泰推全亞洲首張「癌後」醫療險

2018-03-01 10:08

年年踩雷 國銀股東權益報酬率僅8.97%創8年新低

2018-03-01 17:46

沈振來專訪：未來兩年是華碩關鍵

2018-03-01 13:11

沈振來任華碩執行長十年 愛運動、正向思考、重視轉機

2018-03-01 13:16

蘋果新機若採外掛觸控 宸鴻業成估建新產線

2018-03-01 14:35

華碩今年手機起飛 出貨低標1200萬支

2018-03-01 10:26

「胖老爹」分店未開立發票 國稅局開罰3,000元

2018-03-01 19:04

賣文具是夕陽產業？ 澳洲文具店用一張待辦事項翻轉人生

2018-03-01 10:50

上海商銀換老總 邱怡仁交棒、陳善忠接任

2018-03-01 11:32

不止息的物價上漲風暴 小市民現在最怕看到這公告

2018-03-01 11:59

南亞科 攻10奈米製程

2018-03-01 14:30

台灣人壽獲全球100大品牌肯定 價值翻倍

2018-03-01 14:47

亞洲第一張癌後醫療保單 國泰人壽首推

2018-03-01 09:52

升息加溫美元轉強 台幣貶破29.30

2018-03-01 10:03

Brand Finance：台灣人壽品牌價值翻倍達21億美元

2018-03-01 18:02

人氣炸雞店「胖老爹」未開發票 遭國稅局開罰3千元

2018-03-01 21:02

5G來臨 沈振來：未來2年是華碩關鍵

2018-03-01 14:30

泛鴻海金雞 啟動掛牌潮

2018-03-02 00:56

納智捷新車銷售 今年目標2.5萬台

2018-03-01 14:30

營業稅查稅開跑 鎖定醫美、月子中心及寵物美容等

2018-03-01 16:43

LUXGEN U5改款上市 納智捷今年新車銷售拚2.5萬台

2018-03-01 14:11

納智捷U5推雙色車身 電動車款Q4亮相

2018-03-01 14:29

觀光出現三低警訊 賴正鎰：田螺含水過冬

2018-03-01 13:51

成衣回春 投顧唱旺儒鴻、聚陽、東隆興

2018-03-01 14:28

新台幣開盤 重貶9.9分

2018-03-01 09:20

新鮮人百萬年薪不是夢 台達電釋1,600個職缺

2018-03-01 16:28

癌症用藥支出居高不下 癌症險平均保額僅25萬

2018-03-01 21:04

陳善忠升任上海商銀總座 強化4C發展

2018-03-01 11:53

南亞科防挖角 砸現金祭500人留才方案

2018-03-01 11:34

日曜天地Outlet「名牌NG鞋清倉會」登場 最低300元起

2018-03-01 17:11

北富銀發2年期10億綠色金融債券

2018-03-01 11:58

美商擬裁員3% 台太陽能廠關注歐洲回溫

2018-03-01 13:42

我國央行何時跟進升息？第一金：Q4機率大

2018-03-01 21:55

金融商品操作及海外收益看好 第一金獲利可望提升

2018-03-01 20:26

外派機會來囉！ CoCo都可西雅圖、東京門市招募新血

2018-03-01 10:04

廣告不實挨罰 台灣之星將提行政訴訟

2018-03-01 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top